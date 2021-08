Zájemci o lidovou architekturu i ti mlsající navštívili skanzen Ludmila

Čtenář reportér





Fotograf Miloš Dědič zaslal do redakce snímky z Oslavy lidové architektury 2021, která se konala 17. července v Lužnici. Současně se zde uskutečnil i první ročník Marmeládobraní. "Počasí nám docela přálo, zastavili se ti, co mají rádi lidovou architekturu, a také ti, co rádi mlsají marmelády. Vše se odehrálo ve skanzenu Ludmila," vysvětlil. Za poskytnuté fotky Miloši Dědičovi děkujeme.