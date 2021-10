Českobudějovický fotograf Lukáš Gallo je známý na facebooku svými krásnými snímky krajin, krás jihočeských měst a často počasí. Ty posílá do fotografických soutěží, kde sklízí úspěchy. Dobrý úlovek se mu povedl v neděli 10. října u Vodňan. Děkujeme Lukáši Gallovi za krásné snímky.

Lukáš Gallo zase kouzlil s foťákem. Tentokrát u Vodňan | Foto: Lukáš Gallo

"Odpoledne bylo možné na obloze pozorovat velmi vzácná oblaka Kelvin Helmholtz," napsal Lukáš Gallo k fotce "zakroucených" mraků, kterou vyfotil kousek od Vodňan. "Byla to náhoda, hledal jsem si nová místa na focení a na obloze viděl ty mraky jen zlehka. Asi po dvaceti minutách se začaly krásně vlnit a vznikla tahle fotka," vypráví Lukáš Gallo a dodává: "Nikdy jsem takové mraky neviděl, pouze jsem o tomhle jevu četl a ani vlastně nedoufal, že bych to u nás mohl vyfotit. A nakonec se to povede náhodou." Přemýšlí, že snímek, který u nás zřejmě s takto rovnoměrně kroucenými mraky vznikl jediný, přihlásí do soutěže. "Moc takových fotek není," říká.