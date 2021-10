V úterý 14. září letošního roku se třicet jindřichohradeckých seniorů ve spolupráci se SENIOR centrem zúčastnilo 7. sportovních her seniorů Jihočeského kraje 2021 v Českých Budějovicích. Hradečtí senioři zápolili v šesti disciplínách, kdy běh na 30 m s tenisovým míčkem na tenisové raketě zvládli všichni zcela bravurně. Úspěšní byli i v hodu granátem-kriketovým míčkem. Užili si přátelské sportovní zápolení a radost z pohybu. Město Jindřichův Hradec všem zúčastněným děkuje za skvělou reprezentaci města.

Jen během měsíce září bylo pro klienty SENIOR centra připraveno hned několik akcí. Jindřichohradecký tým seniorů se například zúčastnil sportovních her seniorů. Proběhla přednáška na téma Tísňová péče a nechybělo ani pravidelné cvičení nebo trénink paměti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.