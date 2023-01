Jaká je provozní doba areálu a co věhlasná lyžařská škola na Kubově Huti?

Jezdíme denně od 9 do 16 hodin. Lyžařská škola je v provozu denně, ale je třeba se registrovat na stránkách areálu www.skikubovka com. Lze to i telefonicky, nebo na místě, ale to vždy jen v případě pokud někdo registrovaný nepřijde, případně se odhlásí. Instruktorů máme dost a učíme od nejmenších po největší lyže a snowboard. K tomu dodávám, že škola má nové zázemí a vše je pod střechou. Lyžuje se zatím na svahu Školní, pokud by se sněhové a zejména mrazové podmínky zlepšily, najedeme i Obrovec.

Jaké jsou ceny?

Ceník máme vyvěšený rovněž na stránkách. Uvedené ceny budou platné pro letošní sezonu.

To je asi nejdůležitější z rozhovoru s ředitele Skiareálu v Kubově Huti Vladimírem Vykydalem. Já dodávám, že za Obrovcem mohou lidé v případě příznivého počasí využít i běžecké stopy.

Parkoviště je v místě zdarma, a tak nyní již jen vzít lyže a přeskáče a vyrazit do 1000 metrů nad mořem kubovohuťských.

Ladislav Beran