Jihočeská krajkovice, aneb pozdrav z Bechyně v podobě krajové bramborové kynuté buchty, která se pekla na plechu vysypaném nemletým mákem, jako za starých časů. Nejlepší je ještě teplá. Skvěle se hodí k bramboračce s houbami. Takové jsou rady pamětníků, proto je slepě následuji.

Potřebujeme (na dva plechy)

• 1000 ml mléka

• 1000 g hrubé mouky

• 3-4 vejce (dle velikosti)

• 80 g čerstvých kvasnic (2 kostky)

• 250 g sádla se škvarky (slanina nebo domácí uzené)

• 5 středně velkých vařených brambor

• stejné množství brambor syrových

• 6-8 stroužků česneku

• majoránka

• pepř

• sůl

• trochu sádla na vymaštění plechu

• hrst nemletého máku na vysypání

Postup přípravy:

Mléko zahřejeme v kastrolku. Trochu vlažného mléka přidáme do zadělávací misky, rozdrobíme droždí a necháme vzejít kvásek. Ve vlažném mléce rozkvedláme vejce. Do vykynutého kvásku postupně přidáváme po částech mléko, mouku, jemně strouhané brambory (vařené i ty syrové), osolíme, opepříme, přidáme majoránku a v misce vymícháme vařečkou těsto. Škvarky, slaninu či uzené (použila jsem domácí uzené, libovější a velmi drobně krájené) předem zahřejeme na pánvi a trochu opečeme. Vlažné přidáme do těsta společně s prolisovaným česnekem.

Velké plechy vymažeme tukem a vysypeme nemletým mákem. Těsto na plech dávám pomocí naběračky a tvořím hromádky, které poté rozetřu po celém plechu na výšku cca ½ až 1 cm. Čím je krajkovice nižší, tím je lepší. Množství těsta vystačí na dva plechy.

Peču v předehřáté troubě na 180 °C, režim horkovzduch – oba plechy společně. Když povrch těsta zpevní, potřu ho mlékem. Pekla jsem cca 1 hodinu. Podle starých zvyklostí se ke krajkovici podávala bramboračka s houbami.

Šárka Erb Škachová

