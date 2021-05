Jak se daří táborské Zubřici v Poznani?

Zubřice Taura v Poznani. | Foto: zaslal Filip Sušanka

Nejdůležitější záchovný program ZOO Tábor zaznamenal další důležitý milník. Samice zubra evropského Taura v úterý zamířila do polské zoologické zahrady v Poznani, kde geneticky obohatí tamní zubří stádo. Už v březnu přitom dorazily jiné samice – Tara a Norisa – do přírodní rezervace u středočeských Milovic a převoz samice Karly do nově zřízené srbské rezervace Stara Planina se plánuje.