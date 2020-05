Tak mizernou zimu hrázný na Dalešicích Josef Suchánek snad nepamatuje. „Letos bylo extrémně málo sněhu, na jaře moc neprší. Bohužel máme v horním jezeře, když ho maximálně naplníme, podstav 2,5 metru. Proto se nemůžou v červnu uskutečnit původně plánovaná splutí vodáků pod dolní mohelenskou hrází,“ vysvětlil.

Splutí vodáků pod dolní mohelenskou hrází museli kvůli suchu zrušit. | Foto: Deník/ Luděk Mahel

Tradiční akce pro letošek v termínech 7., 13. a 25. června podle jeho slov zamlouval Klub turistů a lyžařů Brno. „Dvakrát mělo být splouvání pro veřejnost, jednou závody. Ještě visí otazník nad termíny 30. srpna a 13. září. Muselo by ovšem výrazně zapršet. Třeba týden v kuse, kdyby lilo, přítok do horního jezera by se zlepšil, pak možná vodu pod Mohelnem pustíme,“ krčí rameny hrázný.