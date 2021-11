Roky si napouštěla vodu do sklenice z kohoutku v kuchyni. Už několik měsíců si ale Marie Sovová z Tvořihrázi na Znojemsku kupuje raději tu balenou v obchodě. „Z obce nás informovali, že má voda vysoký obsah dusičnanů. Prý nás to nezabije, ale nikdy nevíte,“ reagovala důchodkyně.

Také představitelé radnice pořídili pro jistotu do tamní mateřské školy domovní úpravnu vody. „Za zhruba dvacet tisíc korun jsme ji koupili hned, jak nám správci vodovodní sítě oznámili navýšení limitů dusičnanů. Dospělé by neměly ohrozit, ale pro děti vodu z kohoutků nedoporučili,“ sdělil starosta Bohuslav Dolníček.

Pitnou vodou tam obyvatele zásobuje jeden podzemní vrt. Podle mluvčí Ivy Librové z Vodárenské akciové společnosti, která na Znojemsku distribuci zajišťuje, došlo ke snížení kvality vody zvýšením hladiny ve vrtu asi před rokem. „Jedná se o mělký vrt. Při vyšší hladině vody v něm došlo ke stahování dusičnanů ve zvýšené míře z horních vrstev podloží. Na základě posouzení kvality jsme po dohodě s hygieniky stanovili mírnější limity pro dusičnany,“ uvedla mluvčí Librová.

Vyšší limit do května

Zatímco běžná hranice povoleného obsahu dusičnanů nepřesahuje padesát miligramů na litr, úředníci ji upravili na osmdesát miligramů. S tímto obsahem není vhodná pro přípravu stravy pro kojence, těhotné ženy a děti do šesti let. „Moc se nám to nelíbí, ale nic moc s tím nenaděláme. Pokud chceme, aby voda z kohoutků tekla, jiné řešení za rozumné peníze není,“ řekl starosta Dolníček.

Nekvalitní voda:

Vysoký obsah dusičnanů trápí obyvatele Tvořihráze na Znojemsku a několika dalších obcí na Brněnsku.

Po příčině vodohospodáři pátrají měsíce.

Hygienici povolili zvýšené limity: z běžných 50 mg/l na 80 mg/l.

Povolení krajských hygieniků pro zvýšené limity platí až do poloviny května příštího roku. Do té doby chtějí správci najít řešení. „Jednáme o napojení obyvatel na skupinový vodovod Znojemska, konkrétně na převaděč z Únanova. Zpracováváme studii, následovat bude stavební povolení. Nekvalitní vrt bychom dál nevyužívali,“ přiblížila mluvčí Librová.

Se zhoršením kvality vody se od června potýkají také lidé v obcích na Brněnsku. V části Pohořelic, Ivani, Vlasaticích, Pasohlávkách, Vranovicích, Přibicích či Strachotíně na Břeclavsku. Mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Eliška Windová informovala, že stav je setrvalý. Hodnoty dusičnanů ve zdroji v pohořelické Nové Vsi zůstávají vysoké. „I přes všechna naše opatření a ani ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi nelze doposud říci, kde je zdroj takto vysokého obsahu dusičnanů. Můžeme jen spekulovat, původce se najít nepodařilo,“ oznámila v úterý.

Naopak zlepšení zaznamenali vodohospodáři u obcí, které zásobuje vodojem v Pouzdřanech. V něm se voda míchá s kvalitnějšího zdroje v Zaječí. „Do Pouzdřan, Vranovic, Přibic a Strachotína je dodávaná voda někdy i hluboko pod standardním limitem padesáti miligramů na litr. Pro tyto čtyři obce předpokládáme návrat do standardního režimu v řádu týdnů,“ dodala Windová.

Situaci konzultují vodohospodáři s jihomoravskou krajskou hygienickou stanicí. Ta na základě stížností starostů podala podnět k prošetření. „Zhodnocení zdravotních rizik jsme předali ministerstvu zdravotnictví a to zadalo nezávislé posouzení. Výsledek očekáváme během týdnů až měsíců. Jednáme v souladu s platnými předpisy,“ ujistil za hygieniky Miroslav Staněk.