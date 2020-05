Hygienici mají zatím výsledky zhruba 600 vzorků, které pracovníkům dolu odebrali, dalších asi 300 testů ještě není hotových, uvedla Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě.

"Stalo se to, co si nikdo nepřál. Od pondělí probíhá plošné testování v Dole Darkov, které do teď prokázalo přes 80 pozitivně testovaných. S využítím Chytré karantény probíhá trasování nakažených. Jen od včerejška 314 hovorů. Od začátku jejího fungování jich je 2,6 tisíc!‬" uvedl na sociální sítí v úterý večer hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V úterý ráno bylo otestováno 860 pracovníků z celkového počtu zhruba 1800 zaměstnanců, uvedl Radiožurnál. „Nejprve jsme se rozhodli testovat horníky z důlních pracovišť, kteří přišli do kontaktu s nemocnými kolegy,“ uvedla již dříve pro Deník šéfka KHS Ostrava Pavla Svrčinová. „Všechny zatím testovat nebudeme,“ doplnila později pro Radiožurnál.

Onemocnění se prokázalo u zaměstnanců různých profesí těžební společnosti. „Například v důlní dopravě, přípravách, odtěžení, povrchu a úpravně uhlí,“ uvedla Pavla Svrčinová. Onemocnění covid-19 hygienici zjistili i u šesti rodinných příslušníků tamních zaměstnanců.

Hygienici prozatím nařídili mimořádná opatření, mimo jiné dezinfikaci ubytoven a speciálních autobusů. S vedením firmy však už řeší další možná opatření.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara je pozitivní, že většina nakažených z OKD jsou většinou v nerizikovém věku. Jen jeden je starší 60 let. Podle zástupců hornických odborů zatím nemá žádný z nakažených zaměstnanců kritický průběh nemoci, většina nemá příznaky.

Firma zvýšila hygienická opatření

Mluvčí společnosti Naďa Chattová už v pondělí řekla, že pro Důl Darkov platí přísná opatření. Hned při vstupu si musí každý pracovník vydezinfikovat ruce a projít před termokamerou. Společnost zajistila pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Pro důlní pracovníky pak platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Také mají možnost si vyzvednout vlhčené dezinfekční ubrousky. Třikrát denně se dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa.

„Na všech dolech jsou také denně dezinfikovány dopravní nádoby a také vozy po dopravu zaměstnanců. Vedení společnosti pravidelně konzultuje vývoj situace se zástupci Sdružení hornických odborů, jejichž zástupce se každodenně účastní krizového štábu,“ řekla Chattová.

Pomoc u požáru měla koronavirovou dohru

Podle TV Polar jsou v karanténě také hasiči ze zásahu u pondělního tragického požáru v Havířově. U jednoho z dobrovolných hasičů se totiž v rámci plošného testování v Dole Darkov, kde pracuje, prokázalo onemocnění covid-19. Dezinfekcí tak musela projít všechna vozidla hasičů, která se na Šumbarku zásahu účastnila a také zbrojnice.

“U zásahu byl jeden příslušník jednotky SDH z Havířova (mj. je i zaměstnancem HZS MSK), který se mimo zásah setkal s mužem, pracovníkem Dolu Darkov, nakaženým koronavirem. Tento příslušník/hasič je nyní v karanténě, dnes by měl jít na testy. Mimo službu bylo z vnitřních bezpečnostních důvodů ponecháno 20 zasahujících hasičů, včetně vyšetřovatelů požárů a řídících důstojníků. Po dohodě s KHS jdou na testy příští pondělí. Desinfikovány byly (pomocí generátoru teplé mlhy a desinfekčních prostředků): 1x hasičská stanice HZS MSK v Havířově, 3x hasičské zbrojnice zasahujících jednotek SDH. Bylo desinfikováno celkem 7 zásahových vozidel HZS MSK a JSDHO (6x CAS + 1 AŽ - automobilový žebřík),” řekl mluvčí HZS MSK Petr Kůdela.

Pondělní testování

V pondělí testování probíhalo od pěti hodin ráno u vstupu do hlavní budovy Dolu Darkov i ředitelství celého OKD.

Hejtman Ivo Vondrák po zasedání krizového štábu kraje novinářům řekl, že je třeba testovat co nejrychleji. „Abychom měli jistotu, že se nákaza nebude dále šířit. Bohužel prostředí toho hornického závodu je vždycky komplikované, protože je tam horko, lidé jsou blízko v kontaktu, takže to není nic jednoduchého,“ uvedl Vondrák.

Madam, já neplácám. Chovejte se slušně, pokud víte, co to je. K dnešnímu dni bylo otestování 419 zaměstnanců Dolu Darkov a předpokládá se, že během dnešního dne jich bude dalších 200. https://t.co/onrndnl8eY — Ivo Vondrak (@ivondrak) May 18, 2020

Podle něj ale kraj jinak nemá společnosti OKD jak pomoci. „Nemůžeme této firmě, byť je vlastněna státem, jakkoliv finančně pomáhat. To je věc, kterou má v gesci vlastník,“ řekl Vondrák.

Hlavní slovo mají hygienici

Šéf Sdružení hornických odborů Rostislav Palička Radiožurnálu řekl, že hlavní slovo v této situaci má Krajská hygienická stanice v Ostravě. „Odbory jsou v této situaci jen pěšáci, kteří pouze dávají podněty od zaměstnanců a samozřejmě bdíme nad bezpečností našich lidí,“ dodal Palička.

Podle mluvčí společnosti Nadi Chattové platí pro Důl Darkov přísná opatření. Hned při vstupu si musí každý pracovník vydezinfikovat ruce a projít před termokamerou. Společnost zajistila pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Pro důlní pracovníky pak platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Také mají možnost si vyzvednout vlhčené dezinfekční ubrousky. Třikrát denně se dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa.

„Na všech dolech jsou také denně dezinfikovány dopravní nádoby a také vozy po dopravu zaměstnanců. Vedení společnosti pravidelně konzultuje vývoj situace se zástupci Sdružení hornických odborů, jejichž zástupce se každodenně účastní krizového štábu,“ řekla Chattová.

„Jsme velmi rádi, že žádný ze zaměstnanců nemá závažný průběh nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. Provoz Dolu Darkov funguje beze změn a stále platí, že dodržujeme nastavená opatření tak, abychom zamezili šíření nákazy,“ řekl k situaci mezi zaměstnanci výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.