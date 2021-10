Přitom stav hned dvou mostů na Břeclavsku, které od sebe dělí jen něco málo před dvacet kilometrů, je podle odborníků tak vážný, že hrozí dokonce jejich zřícení či zřícení jejich částí. „Jako řidič nedokážu posoudit reálné nebezpečí mostu, pod kterým projíždím. Věřím jen, že to ale někdo jiný hlídá," zareagoval muž.

Dálniční nadjezd u Velkých Němčic je zcela uzavřený od konce června „Zábradlí je zkorodované a nesplňuje podmínky zadržení, lidem tak hrozí pád přímo na dálnici D2. Při prohlídce byly zjištěny také závady na pilířích a nosné konstrukci, zatékání do nosné konstrukce, trhliny v římsách či nefunkční izolační systém,“ tlumočil velkoněmčický starosta František Smetana.

Druhý most spojující Velké Bílovice s Podivínem je stále přístupný. I on je v havarijním stavu. O jeho opravu usilují místní, pro něž je důležitou spojnicí mezi oběma sídly, a zároveň i součástí cykloturistických tras v Lednicko-valtickém areálu.

Státní silničáři však nedávno podali návrh na jeho demolici. „Most není v našem majetku, ale patří ke správci přilehlé silnice. Vzhledem k tomu že vede nad dálnicí D2, jeho stav stále sledujeme. A protože je špatný, podali jsme návrh na jeho odstranění,“ potvrdila před časem mluvčí Lucie Trubelíková.

Vedení Velkých Bílovic nyní aktivně řeší, jak nadjezd zachránit. „Na toto téma jsme měli několik jednání i se zástupci Jihomoravského kraje. Hovořili jsme o řešení technického stavu i o způsobech financování případných oprav," přiblížila starostka Lenka Grofová.

Oba mosty roky bez povšimnutí chátraly. „Nadjezd u nás stavělo Ředitelství dálnic za socialismu v roce 1977. A ať se to Ředitelství silnic a dálnic líbí či nelíbí, jsou jeho nástupnickou organizací. O most by se tedy měli starat,“ poznamenal Smetana.

Velkoněmčický nadjezd využívali především zemědělci a vinaři. „Jezdila zde osobní auta, traktory, ale i cyklisté. Nemohou ho zrušit, stavbou dálnice už tak znemožnili přístup k zahradám, polím a vinohradům. A objížďka? Přes Křepice si lidé zajedou jedenáct kilometrů. Cesta zde přitom historicky byla ještě před stavbou dálnice,“ zdůvodňoval starosta.

Dohledávání vlastníka

Komu patří nadjezd u Podivína, jasné není. Nedaří se jej totiž dohledat. „V červnu jsme obdrželi podnět k odstranění stavby a zabezpečení jejího odstranění. Neztotožňujeme se s právním názorem silničářů, kteří se po několika desítkách let existence stavby distancují od jeho správy i vlastnictví a odpovědnost ze dne na den přenáší na speciální stavební úřad, který je součástí struktury našeho odboru správních činností, a v jehož kompetenci jsou sinice druhých a třetích tříd či místní a veřejně přístupné účelové komunikace. Stavební úřad má pak nalézt řešení ve správních lhůtách, řekněme maximálně v šedesáti dnech, když desítky let nikdo danou problematiku neřešil. Z našeho pohledu je sporná i příslušnost speciálního stavebního úřadu k takovému rozhodnutí,“ okomentoval vedoucí odboru správních činností břeclavské radnice Petr Morc.

Domnívá se, že nejvhodnějším řešením by bylo most uzavřít a vyvolat proces, který rozhodne o vlastníkovi mostu, zřejmě soudní cestou, a toho následně zákonnými prostředky donutit k opravě nebo odstranění.

Podle řidičů by mělo být odstranění mostu až tím nejkrajnějším řešením. „Rozhodně jsem spíš pro záchranu," řekl kupříkladu Homola.

Stejně hovořila i Lenka Cimbálková ze Židlochovic na Brněnsku. „Lidem se nelíbí, že by se měl most u Podivína bourat, což se nedivím, když jsou zvyklí tam tolik let jezdit. Ale je to trochu patová situace, když se k němu nikdo nehlásí. Pokud se to dá k soudu, potáhne se to řadu let. To taky asi není řešení," myslí si.

Most vedoucí z Podivína do Velkých Bílovic roky využíval také Zdeněk Kachyňa. „Už tam ale dlouho nejezdím, a to hlavně kvůli stavu vozovky. Jsou tam díry jako hrom, takže si tam nechci zničit auto. Tím pádem už jsem si zvykl ho nevyužívat a nechybí mně. Myslím, že je dobrý hlavně pro cyklisty, takže bych si místo něj uměl představit lávku pro pěší a cyklisty, která by nemusela být tak nákladná jako nový most nebo oprava stávajícího," zamyslel se muž z Velkých Bílovic.

Reakci státních silničářů se Deníku Rovnost se zatím získat nepodařilo.