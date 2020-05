Dvorská zoo sečetla škody. Jde o miliony. V pondělí vyjedou trucky do safari

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na 23 milionů korun odhadl ztrátu kvůli globální koronavirové situaci ředitel Safari Parku Dvůr Králové nad Labem Přemysl Rabas. Kraj jako zřizovatel by chtěl pomoci částečně zacelit výpadek částkou 13,5 milionu. Ve prospěch zoo přispívají dárci i formou adopce zvířat, které stouply během dubna a května desetinásobně. Nově můžou lidé uhradit zvířatům účet za jednu dávku krmení od 100 do 450 korun. Zahrada obnoví v pondělí provoz v plném rozsahu se všemi pavilony i s vylepšenými Vodními světy, Jedovatou Afrikou a Ptačím světem, poprvé letos vyjedou do safari trucky a safaribusy.

Safari Park Dvůr Králové otevře v pondělí 25. května i vnitřní pavilony, jedním z nich bude Ptačí svět. | Video: Deník/Jan Braun

Odložení všech neurgentních oprav, zmrazení růstu platů u 170 zaměstnanců, kterým zoo letos plánovala přidat 5 procent, ale také komplikace v projektu na záchranu severního bílého nosorožce v Keni a při zahraničních transportech zvířat, kdy do Dvora Králové nemohly doputovat dvě samice mimořádně vzácných krokodýlů štítnatých z největšího oceánografického parku v Evropě ve španělské Valencii. Takové dopady má pro Safari Park Dvůr Králové nad Labem pandemie koronoviru. Citelný je pro něj výpadek z příjmů vstupného od návštěvníků. V loňském roce přišlo do zoo od března do konce května přes 105 tisíc lidí, letos za stejnou dobu pouze 24 tisíc. „Přímá ztráta na vstupném činí téměř deset milionů korun,“ spočítal ředitel Přemysl Rabas. O částku přesahující 11 milionů korun přišel safari park kvůli zavřenému hotelu a kempu, zrušeným zážitkovým akcím a prodeji suvenýrů. Podle Karla Klímy, radního Královéhradeckého kraje a člena správní rady zoo, bude rozhodovat o částce 13,5 milionu korun pro dvorský safari park krajské zastupitelstvo v červnu. První den vyrazily do dvorské zoo čtyři stovky lidí v rouškách Přečíst článek › Kvůli zavřeným hranicím a interním opatřením států, se kterými safari park spolupracuje, se zkomplikoval i vývoj u některých ochranářských programů. Z důvodů uzavřených škol a přírodních rezervací stojí vzdělávací programy v Senegalu, zpoždění se také týká projektu na záchranu severního bílého nosorožce. Pro něj je důležité opakované odebírání vajíček posledních samic severního bílého nosorožce, ke kterým se však v současnosti do Keni nedostanou zahraniční experti. Odborníci ze Dvora Králové měli naplánové dvě cesty do Keni, které musely být zrušeny. Přichází tím o řadu embryí. "Pravidelné odběry vajíček v Keni nám umožňují vytvářet embrya, která jsou pro záchranu tohoto nosorožce zcela zásadní," vysvětlil vedoucí ochranářských projektů safari parku Jan Stejskal. "Každý odběr, který se neuskuteční, znamená nenahraditelnou ztrátu," dodal ředitel Přemysl Rabas. Vstupenky jsou levnější na internetu Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se uzavřela podle vládního nařízení 16. března, brány znovu otevřela 27. dubna, ovšem jen venkovní prostory. Od pondělí 25. května bude návštěvníkům k dispozici celý areál, včetně vnitřních pavilonů, restaurací, obchodů a galerie obrazů Zdeňka Buriana. Poprvé letos vyjedou Safaribusy a Afrika trucky do Afrického a Lvího safari. Lidé dosud mohli nakupovat vstupenky pouze na internetu, od pondělí budou otevřené už i kamenné pokladny. V těch virtuálních však vyjdou vstupenky do zoo výrazně levněji, u dospělých o 50 korun (na pokladně 240 Kč, na internetu 190 Kč). Přemysl Rabas: V zoo jsem začínal na pitevně Přečíst článek › Návštěvníci musí nadále nosit ve vnitřních prostorách roušky a všude dodržovat dvoumetrový rozestup. Čekají je některé novinky. Otevřený výběh gepardů a hyen, opravené pavilony Vodních světů, Jedovatá Afrika, Ptačí svět. Dvoutisícovou pestrou říši zvířat měly rozšířit dvě samice krokodýlů štítnatých z největšího oceánografického parku v Evropě ve Valencii, ale kvůli zavřeným hranicím zatím nemohly do Dvora Králové doputovat. „Do nové sezony jsme pro návštěvníky připravili velmi atraktivní novinky. Věřím, že je Vodní světy v úplně novém hávu, výrazně upravený výběh pro šelmy nebo nové druhy rostlin a živočichů v Ptačím světě osloví,“ řekl Rabas. V pavilonu Vodní světy představí tři nové nádrže o celkovém objemu přes 90 tisíc litrů vody život v řekách a jezerech Afriky. „Chtěli jsme návštěvníkům ukázat život afrických jezer, řek a močálů v co největší pestrosti, ovšem živočichové z odlišných vodních biotopů mají také velmi specifické a odlišné nároky,“ upřesnil zoolog Michal Podhrázský, který má na starosti ptáky, plazy, obojživelníky a ryby v safari parku. Odborníci se proto rozhodli vybudovat v rámci systému několik zcela oddělených oběhů, které svým obyvatelům zajistí ideální prostředí pro život. „S nadsázkou jsme v oblíbených Vodních světech vybudovali tři úplně nové světy,“ dodal. FOTO: Nová tvář v zoo, samice Gaya přicestovala do Dvora Králové z Francie Přečíst článek › Novinka v zoo: Pozvi zvíře na oběd



Pozvat hrocha, lva, pelikána, slona nebo krokodýla na oběd či večeři? Ve dvorské zoo to bude možné! Safari park přichází se zajímavou novinkou jako s jednou z možností podpory v době citelných finančních ztrát. Lidé můžou uhradit zvířatům účet za jednu dávku krmení. Denní menu pro zvířecí labužníky se pohybuje od 100 do 450 korun. Koupit ho lze přes e-shop safariparku. Oběd pro žirafu vyjde na 200 Kč, pro lva, který denně spořádá šest až sedm kilo kvalitního masa a je králem jedlíků ve Dvoře Králové, 400 Kč. Bližší instrukce jsou na www.safaripark.cz.

