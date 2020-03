„Viděla jsem na facebooku odkaz, že místní Charita bude zajišťovat nákupy pro seniory a hledá dobrovolníky. Jsem doma, nemohu vykonávat svou profesi. Tak jsem se rozhodla také zapojit,“ říká Marie Malátová z Kroměříže.

„A taky si chci zachovat během karantény psychickou pohodu a nezbláznit se,“ usmívá se Marie.

Jídlo a drogerie ani, alkohol ne

Rozvážka nákupů seniorům pod křídly Charity Kroměříž je teprve v zárodku. Fungovat bude na velmi podobné bázi jako ji nabízejí i jiní dobrovolníci. Na základě objednávky babiček a dědečků dobrovolníci během dopoledne nakoupí, zboží roztřídí do tašek a pracovnice Charity je poté rozvezou seniorům až ke dveřím.

„Jsou tam nějaká omezení. Například cena nákupu či váhový limit. Nakupovat nebudeme také alkohol a tabákové výrobky,“ vysvětluje Marie Malátová, která se do dobrovolnické činnosti pustila i přesto, že má malé dítě.

„Naštěstí má možnost hlídat i tatínek,“ uvádí matka. Kolik času jí pomoc druhým zabere si neodhaduje tipovat. „Bude se to zřejmě odvíjet od počtu objednávek a dobrovolníků,“ míní Marie Malátová.

Ten pocit být užitečná

Kde bude hledat první „zákazníky“ už ví. „Já osobně v rodině nemám nikoho staršího. Zatím jsou všichni soběstační. Ale bydlím v bytovce, kde většina mých sousedů je v důchodovém věku. Takže určitě vyvěsím letáček i zde,“ přemýšlí Marie Malátová. Jak dlouho se bude moci této činnosti věnovat však momentálně netuší. Záleží hodně na jejím zaměstnavateli.

„Chtěla bych samozřejmě co nejdéle. Na druhou stranu, pracuji v oboru, na které se oficiálně žádný zákaz nevztahuje. Firma by mohla i nyní normálně fungovat. Ale i u nás je jistý útlum. Proto jsme doma. Jakmile mi ovšem zaměstnavatel řekne, abych nastoupila, tak budu muset s dobrovolnou činností skončit. Asi by to jen těžko šlo skloubit s mou prací. Ale nikdo teď nevíme co bude,“ říká Marie Malátová.

„Mám trochu strach, že bych mohla onemocnět novým typem koronaviru, ale stavím se k tomu tak, že my mladší a fyzicky zdatnější se z toho zotavíme spíše než starší lidé a lidé se zdravotními problémy,“ je přesvědčena Marie.

A co ji vlastně žene kupředu? „Chci pomoci lidem, kteří to mají nejtěžší. V těchto těžkých chvílích je pro mě satisfakcí ten pocit, že jsem užitečná. Týká se to nás všech bez rozdílů. Musíme táhnout za jeden provaz,“ uzavírá Marie.

Charita Kroměříž zajišťuje dovoz nákupu zdarma seniorům a osobám se zdravotním postižením. Objednávky přijímají na telefonních číslech: 573 333 405 nebo 731 462 662 od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 10.00. Platí pro Kroměříž a jeho místní části a přilehlé obce Střížovice, Karolín, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina, Bělov.