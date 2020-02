Výpravní budova autobusového nádraží jako místo pro koktejlový bar s kvalitní kuchyní. Proč ne? Řekl si Adam Smilek z Třebíče a pustil se ve svém městě do díla. Dnes má fungující podnik s netradičním konceptem, který si za půl roku existence našel zákazníky a noví přibývají. „Když jsem s nápadem přišel, mnozí mě odrazovali a pochybovali. Lepší bar na autobusáku? Divili se. Dnes rozhodnutí nelituju,“ říká.

Adam´s bar začal fungovat na autobusovém nádraží v Třebíči v létě 2019. | Foto: Jakub Mertl, archiv A. Smilka

Přes poledne se do jeho Adam´S baru dá zajít na obědové menu, do jehož chutí a vůní promlouvá jedinečný španělský gril svého druhu na Vysočině. Ceny jsou stejné, jako v podnicích v okolí. I v ostatní hodiny se dá najíst, dát si kávu či pití. Když je teplo, bývá otevřená terasa s netradičním výhledem – na autobusové nádraží a kuloár okolních budov. Zní to trochu divně, ale ve skutečnosti je výhled překvapivě příjemný. „Co vím, jsme jediný koktejlový bar ve městě,“ přidává majitel další střípek do mozaiky.