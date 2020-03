Strávila v letadle s dalšími 160 lidmi dlouhých 20 hodin, aby se konečně dostala z nečekaně prodloužené dovolené domů. Tři mezipřistání – v mexickém Cancúnu, v kanadském Halifaxu a Keflavíku na Islandu. Po celou dobu byly v letadle k dispozici pouze dvě toalety. „Ještě, že jsme měli tak prima piloty, kteří se nás snažili bavit celou dobu strávenou v letadle,“ popsala atmosféru při evakuačním letu z ostrova Roatán v Karibiku Zlata Biedermannová z Teplic.

Její třítýdenní dovolenou v oblasti Hondurasu poznamenalo šíření pandemie. „Přestože na ostrově žádný případ virového onemocnění ohlášený nebyl, zavřeli nám tu letiště i přístav. Původní let pro návrat domů nám zrušili bez náhrady. Zachránil nás až repatriační let zorganizovaný českým ministerstvem,“ uvedla žena, která do Karibiku odletěla na začátku března, když v České republice ještě neplatila žádná opatření. Postupný vývoj událostí po celém světě ji ale na ostrově Roatán uvěznil.

V Karibiku strávila oproti plánu týden navíc, který jí dovolenou prodražil o necelých 10 tisíc korun. A to měla ještě podle svých slov štěstí, když jí pronajímatel apartmánu na ostrově vyšel vstříc a kvůli nouzovému stavu snížil cenu za ubytování. Teď už je Biedermannová zpět doma. Přestože se nevrátila z rizikové země, zůstává preventivně v domácí izolaci.

„Zůstávám ještě doma, budu mít alespoň čas vstřebat zpětně informace o tom, co se tu dělo, když jsem byla mimo republiku,“ řekla. Letošní dovolenou považuje za jeden z největších adrenalinových zážitků ve svém životě.

V úplném klidu ale ještě není. Její přítel zůstává, podobně jako byla ona, uvězněný na Bali, kde nějaký čas pobýval. „Už má ale také naději se dostat domů. Věřím, že i jemu to konečně vyjde. Dva předchozí lety mu odložili. Tak snad do třetice všeho dobrého,“ směje se žena pracující v mediálním světě.

Společně s ní se do ČR ve středu 25. března vrátila řada Čechů z Hondurasu a Mexika. Do Česka se už vrátilo letadlem také 88 lidí, kteří kvůli opatřením proti koronaviru uvázli na Filipínách. V České televizi to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček, jehož úřad evakuační lety organizuje. Na řadě je podle ministra dalších 300 Čechů, kteří nyní pobývají například v Dominikánské republice nebo Vietnamu. Dál pak platí výjimka pro rodinné příslušníky, kteří mohou překročit hranice a sami si dojet pro příbuzné na letiště v Rakousku či Německu.

Informace o postupných evakuacích Čechů uvázlých v cizině koordinuje české ministerstvo zahraničí. Jeho internetové stránky teď připomínají spíše nějakou dopravní kancelář než místo, odkud se řídí zahraniční politika země. Desítky už vypravených nebo naplánovaných autobusových spojů a nově i speciálních letů představují pro mnoho tisíc Čechů jednu z mála nadějí, jak se dostat zpět domů.