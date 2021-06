Vše začalo v pátek 28. května po šestnácté hodině, mezi stanicemi metra Kolbenova a Hloubětín. V jedoucí soupravě přistoupil znenadání k jednomu z cestujících muž a začal mu vyhrožovat fyzickým napadením.

Situace byla o to vážnější, že napadený cestoval s dvěma dětmi. Proto také na výhrůžky nereagoval a na nejbližší stanici, kterou byl Hloubětín, vystoupil. Agresora to ale neodradilo. I on opustil vlak a začal svou oběť pronásledovat.

Útočník byl na místě zadržen

Muže dostihl na eskalátorech. Zatímco se ostatní cestující snažili vyklidit nebezpečný prostor, rváč strhl poškozeného na zem a smýkal ho po jedoucích schodech dolů. Potom napadeného zaklekl a držel za krk.

Zdroj: Policie ČR

Vtom naštěstí duchaplní svědkové vypnuli eskalátor a přivolali policii. Policejní hlídka třicetiletého násilníka na místě zadržela. Nyní je obviněn ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožovaní, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Policisté by ale rádi tento případ rozpletli úplně a proto se obrací na ty, kteří byli incidentu přítomni.

„Na přiloženém videozáznamu jsou vidět osoby, které s největší pravděpodobností byly u napadení přítomny. Kriminalisté v této souvislosti proto žádají právě je, aby se obrátily na linku 158 a pomohly tak s vyřešením tohoto případu,“ sdělila policejní mluvčí Violeta Siřišťová. „V současné chvíli také pátráme po svědcích, kteří jeli v inkriminovaný čas v soupravě metra a byli přítomni u začátku incidentu,” dodala mluvčí.