Za akcí Tiskne celé Svitavsko stojí Jiří Hladík z Poličky. „Moje manželka pracuje jako lékařka ve Svitavské nemocnici a chtěl jsem, aby měli dostatek ochranných pomůcek. 3D tiskárny má knihovna v Poličce, kde jsme se domluvili, že by byli schopni štíty vyrábět. Hlavní problém bylo sehnat plexiskla. Pro ně jsem se otočil do Brna a spontánně jsme rozjeli výrobu pro Poličku, Svitavy a okolí,“ řekl Hladík. První štíty už dnes dostane nemocnice ve Svitavách.

Štít za čtyři hodiny

V současné době se už štíty tisknou nejen v knihovně v Poličce, ale také na poličském gymnáziu, ve Svitavách na Felberově základní škole, učilišti a zapojila se také technická škola v Litomyšli. Výroba jednoho štítu trvá asi čtyři hodiny. Plexiskla na štíty řežou na svitavském učilišti laserem.

Zájem o ochranné štíty mají lékaři a zdravotní sestry ze Svitavské nemocnice a Poličky. Poptávku už poslali i obvodní lékaři nebo zubaři. „V nemocnici otestovali, co dělá plast s dezinfekcí. Od čtvrtka frčí výroba, abychom příští týden už zásobili Svitavskou nemocnici, kam půjde přes 200 štítů. Nechceme ale skončit jen ve Svitavách, zásobíme i Poličku, Litomyšl a ozvali se nám také z nemocnice v Ústí nad Orlicí. Navíc ve spádovém obvodu máme 69 praktických lékařů, Polička asi 60, to jsou další desítky štítů pro obvoďáky. Poptávka bude velká,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Prototyp v neděli

V Městské knihovně v Poličce vytiskli první štít v neděli a nyní jich mají hotových asi šestnáct. Každý, kdo má 3D tiskárnu, může pomoci a zapojit se do akce Tiskne celé Svitavsko. „Chceme nalákat další tiskaře. Můžeme je podpořit dovezením materiálu filament zdarma,“ podotkl ředitel knihovny Jan Jukl. Podle něho by měli být domácí tiskaři v záloze jako součást krizové infrastruktury. Dokáží totiž vyrábět i věci, které se dělají průmyslově.

Do výroby štítů se zapojí podle hejtmana Martina Netolického desítky škol z celého kraje s 3D tiskárnami.

Vedoucí teď v knihovně i spí



Hanka Šandová pracuje jako vedoucí centra technického vzdělávání Půda v knihovně v Poličce. Poslední dny tam doslova bydlí a hlídá 3D tiskárny jako mimina. „Řídím si budík, když tisk netrvá celou noc. To je jak vstávat k miminu nebo na hlídku na skautském táboře. Pouštím si to prostřednictvím Google Meet a po očku sleduji na kameře, co tiskárny dělají,“ popisuje Šandová. Je ráda, když má vše pod dohledem, protože se kdykoliv může něco pokazit. „Slyším tiskárny, jestli jedou v pravidelném zvuku,“ dodává Šandová. Na tiskárně v knihovně jedou obě tiskové hlavy najednou, takže za sedm hodin jsou hotové hned čtyři štíty. Šandová navíc na své 3D tiskárně vyrábí pomůcky pro šičky roušek.