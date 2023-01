Většinu pátrajících tvoří horští záchranáři, kterých je 120. K členům Horské služby Krkonoše se v pondělí ráno připojilo 16 jejich kolegů z Jizerských hor a 20 záchranářů z polské Horské služby GOPR, z toho 1 psovod a 2 operátoři dronu. Do pátrání se zapojili také pracovníci Správy Krkonošského národního parku.

"Mezi policejními psovody je do akce zapojen i jeden z psovodů Horské služby. Současné pátrání je lokalizováno do oblasti Růžové hory podél cesty směrem na Portášky. Záchranáři se v terénu pohybují v rojnici tak, aby bylo pátrání co možná nejefektivnější," uvedl mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.

Nepomohl ani vrtulník. Záchranáři nadále marně pátrají po matce s dítětem

"Budou se dělat rojnice po obou stranách cesty, kde je předpoklad, že se žena se sáňkami a dítětem pohybovala," řekl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. Vychází se podle něj z toho, že žena zhruba před rokem stejný výlet absolvovala a je možné, že se na něj v minulých dnech vydala znovu.

Záchranáři používají například čtyřkolky, pomáhají i psi policie a Horské služby. Pilotovi vrtulníku dělá přímo na palubě navigátora horský záchranář.

Pátrání po matce s dítětem je zatím neúspěšné, pokračuje na Nový rok

V neděli 1. ledna pátrali záchranáři v okolí Richtrových bud, Obřího dolu, Modrého dolu a Růžové hory. "Naši záchranáři dobře znalí místního terénu v těchto místech obrátili snad každý kámen a prohledali všechna zákoutí. Pátrání, do kterého byl zapojen i vrtulník Policie ČR s termovizí a s horským záchranářem jako navigátorem na palubě, bohužel nebylo úspěšné," uvedl mluvčí Horské služby Marek Fryš. Na hřebenech Krkonoš leží nesouvislá sněhová pokrývka, teplota na hřebenech byla dnes ráno kolem sedmi stupňů Celsia.

Policie po dvojici pátrá od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se ubytovala i se synkem v neděli 25. prosince a pobyt měla do 30. prosince.

Zmizelou ženu a tříletého chlapce hledají v Krkonoších policisté a Horská služba

V pátek večer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. Spojit se s ní nemohla, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem zůstalo její auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.

Žena měří 165 až 170 centimetrů. Má hubenou sportovní postavu, delší hnědé a rovné vlasy a šedé oči. Její syn má světlé vlasy a kulatý obličej.

Policie nadále žádá svědky, aby informace k oběma pohřešovaným zavolali na linku 158 nebo se dostavili na jakoukoliv policejní služebnu.