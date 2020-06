Kvůli nedostatku učitelů nebudou rozjíždět druhý stupeň například v horažďovické základní škole v Komenského ulici. „V současné době nemáme kapacitu na to, abychom otevřeli provoz pro celý druhý stupeň, protože jsme zaměstnali většinu pedagogických pracovníků, abychom zajistili provoz prvního stupně. Pro druhý stupeň tak budeme dělat jen dvě schůzky. Na první půjde o konzultace, kde se bude řešit vše potřebné s učiteli a děti se opět po delší době setkají. Na druhé na konci měsíce dostanou již vysvědčení,“ sdělil zástupce školy Vojtěch Herman.

DEN PRO JEDEN ROČNÍK

V klatovských školách bude vždy pro jeden ročník vyčleněn jeden den. Žáci budou rozděleni do skupin po patnácti dětech. „Dnes jsme měli poradu ředitelů klatovských škol, kde jsme sjednotili koncept, jak budou děti do školy chodit. Budu tak až nyní zjišťovat, kolik žáků se nám od pondělí vrátí. Nepředpokládám ale, že bychom měli mít problém s nedostatkem prostoru či s počtem pedagogů. Vždy přijde jeden ročník na dopoledne na konzultace a bude vyčleněn i čas na individuální konzultace,“ uvedla ředitelka ZŠ v Čapkově ulici v Klatovech Dana Martinková.

RÁNO I ODPOLEDNE

Ne všude ale počítají jen s jedním dnem v týdnu a konzultacemi. Například v Základní škole T. G. Masaryka v Sušici jsou pro výuku vyčleněny tři dny, a to v ranních i odpoledních hodinách. „Jedou nám všechny třídy prvního stupně a pojedou i všechny druhého. Pro druhý stupeň jsme vyčlenili pondělí, středu a pátek vždy po čtyřech hodinách. Budou mít všechny hlavní předměty. Vrátí se nám zhruba 35 procent dětí, které rozdělíme do skupiny na dopoledne či odpoledne,“ řekl ředitel školy Richard Smola. Návrat do lavic je dobrovolný, a tak kromě docházky bude i nadále pokračovat také on-line výuka.

NENÍ MÍSTO

Do lavic se však vracejí i středoškoláci. Problém má například Střední průmyslová škola dopravní v Plzni, kde očekávají od pondělí nástup žáků prvních až třetích ročníků. „Neumím si představit, jak se se stanovenými rozestupy všichni vejdou do tříd,“ řekla ředitelka Irena Nováková.

Žáci zřejmě neusednou do lavic na Gymnázia Luďka Pika v Plzni. „Nejsme schopni zajistit nástup žáků od pondělí, protože 8. a 9. června se u nás uskuteční přijímací zkoušky a od 11. do 23. jsou zde maturity, takže budeme mít školu plnou pedagogů, žáků a uchazečů o studium. Prostor v učebnách by nám vznikl až po 23. červnu. Individuální konzultace s učiteli ale možné jsou,“ sdělil ředitel Aleš Janoušek.