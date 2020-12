Během komplexní opravy se dočkal nových oken a dveří, podlah, dřevěného schodiště a nechybí ani nové dřevěné lopatky včetně motoru, který je začne pohánět.

Právě lopatky se začnou točit a to nejen během prohlídek mlýna. „Z provozního hlediska bude nutné jimi pravidelně otáčet. Plánujeme najít pravidelný interval a den, kdy se budou pravidelně točit. Věříme, že by se to mohlo stát tradicí a možná i lákadlem pro obyvatele a návštěvníky,“ doufal starosta Třebíče Pavel Pacal.

Od příštího roku se dominanta holandského typu otevře i pro veřejnost. Vznikne tam malé muzeum, které bude provozovat Městské kulturní středisko v Třebíči.

„Uvnitř připravujeme v souladu s projektem dvě expozice. V přízemí připomeneme původní účel mlýna, kdy se v něm mlelo tříslo pro koželužské účely. Dále představíme návštěvníkům historii obuvnické a koželužské výroby firmy Budischowských. V patře plánujeme expozici, která představí sociální bydlení, které zde v minulosti bylo ,“ představila ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková.