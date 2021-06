Ve staroměstském biatlonovém areálu byl na programu vytrvalostní závod a sprint, kterých se ve věkových kategoriích od 11 do 15 let zúčastnilo celkem 377 sportovců z 41 klubů. První republiková akce po dlouhé covidové odmlce od poslední soutěže v zimním či letním biatlonu, která trvala neuvěřitelných 258 dní, se konala za hygienických podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví a podle pokynů Národní sportovní agentury.

„Nejprve v pátek proběhl trénink, při němž byli sportovci rozděleni do tří skupin. Do areálu se nikdo nedostal bez akreditačního pásku. Během soutěže se vystřídaly téměř všechny druhy počasí. Déšť naštěstí postihl jen poslední skupinu při tréninku, v neděli byl zase silný nárazový vítr, který měl vliv na střelbu,“ přiblížil podmínky šéf staroměstských biatlonistů František Schorný.

Sportovci zápolili s plným nasazením, v pořadí rozhodovaly i desetiny sekundy. V počtu získaných medailí skončil klub z České Kanady na druhém místě za KB Trefa, když jich vybojoval celkem sedm (2-3-2). Nejlépe si z domácích borců vedli Radim Koutný a Jan Schorný v kategorii do 12 let. Koutný vyhrál vytrvalostní závod a ve sprintu byl třetí, Schorný to měl přesně naopak. Dvě stříbrné medaile mezi žáky do 15 let získal Jindřich Koutný, druhý byl ve vytrvalostním klání i Libor Steklý v kategorii chlapců do 13 let.

Pohárového klání žactva se zúčastnil i prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza, který společně se starostkou Starého Města pod Landštejnem Jitkou Liščákovou předával ceny nejúspěšnějším závodníkům.

„Paní starostka nám navíc po celou dobu konání závodů pomáhala, za což jí patří uznání. Těší nás také fakt, že všichni zainteresovaní, tedy sportovci, trenéři, rozhodčí či technická delegátka, konstatovali, že tato akce proběhla na vysoké úrovni. Navíc mezi všemi účastníky panovala velmi vstřícná atmosféra. Na organizaci a průběhu závodu se podíleli sportovci domácího klubu ze starších kategorií, velmi pomohli i rodiče našich závodníků, za což všem patří velké poděkování, stejně jako našim významným sponzorům,“ konstatoval František Schorný.

Vytrvalostní závod

Žáci M11: 6. Martin Poledník.

Žáci M12: 1. Radim Koutný, 3. Jan Schorný.

Žáci M13: 2. Libor Steklý, 9. Jáchym Černý.

Žákyně W13: 19. Julie Jindráková, 26. Viktorie Mervicová.

Žákyně W14: 9. Anežka Poledníková, 25. Markéta Šimánková.

Žáci M15: 2. Jindřich Koutný.

Žákyně W15: 14. Aneta Bártová.

Sprint

Žáci M11: 7. Martin Poledník.

Žáci M12: 1. Jan Schorný, 3. Radim Koutný.

Žáci M13: 6. Libor Steklý, 15. Jáchym Černý.

Žákyně W13: 6. Viktorie Mervicová, 24. Julie Jindráková.

Žákyně W14: 9. Anežka Poledníková, 31. Markéta Šimánková.

Žáci M15: 2. Jindřich Koutný.

Žákyně W15: 4. Aneta Bártová.