Branky: 13. a 49. (PK) Vaněk, 90. Wexler – 43. Mašek. ŽK: 4:3 (Mihálek, Rataj, Gilian, Wexler – Mašek, Kotrba, Sajtl). Diváci: 100. Rozhodčí: Řeháček – Pánek, Milner. Písek: Satrapa – Sajtl, Kulík, Němeček, Kotrba – Hrachovec (66. Kynkor) – Volf – Kalousek (66. Hadáček), Koreš, Mašek – Stejskal (81. Petr).

Po domácí ztrátě dvou bodů doma s Hostouní chtěli Písečtí bodovat na Motorletu. „Nastoupili jsme do utkání velice dobře, ale paradoxně byla vyústěním našeho tlaku vedoucí branka domácích. Z jediné akce v prvním poločase šli do vedení. My se od té doby snažili vyrovnat, což se podařilo v závěru poločasu. Bohužel jsme hned po vstupu do druhé půle po dvou minutách inkasovali z penalty. Hned po zápase nevím, zda byla pískatelná či ne, ale kluci se tentokrát rozčilovali hodně. Z mé pozice si to posoudit netroufnu. Po druhé brance domácích jsme vyvinuli na soupeře obrovský tlak, ale domácí podržel gólman. Ten chytil minimálně tři stoprocentní góly. Na konci jsme inkasovali potřetí. Je to takový výsledek, že ten, kdo zápas neviděl, si řekne, že to bylo jasné, ale my bohužel víme, že to bylo jinak. Nebodovali jsme, protože jsme nedali góly,“ shrnul utkání písecký trenér Milan Nousek a dodal: "Našim problémem je produktivita. Vyslali jsme na bránu soupeře nějakých dvanáct střel a z toho dali jeden gól. To je zkrátka málo.“

V dalším kole hostí Písečtí hráče Králova Dvora, druhý tým tabulky. Hraje se již v pátek od 19 hodin. „Věřím, že to již bude lepší než doposud. Snad již budou k dispozici hráči, které jsme postrádali na Motorletu,“ dodal k dalšímu duelu trenér Nousek.