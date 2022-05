Branky: 77. a 90. Krůta. ŽK: 6:3 (Mašek, Kynkor, Belej, Běloušek, Hrachovec, Sajtl – Mrózek, Fišer, Sojka). Diváci: 320. Rozhodčí: Doubrava – Fišer, Šafránková.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Mašek – Kynkor, Belej – Kalousek, Stejskal (76. Hadáček), Hrachovec – Petr (78. Voráček).

Více než tři stovky diváků se těšily na kvalitní fotbal. Ten také přišel, i když nakonec bez bodového zisku domácích. „Byl to zkrátka zápas o prvním gólu a ten jsme bohužel dostali my. Druhý pak přišel v samotném závěru. Jinak to byl kvalitní fotbal. Hosté přivezli klasickou juniorku s dobře připravenými hráči, hodně běhali a dařilo se jim i na balonu. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém poločase to zkrátka rozhodla branka necelou čtvrthodinu před koncem,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „Chyběla pak vůle vyrovnat. Před utkáním se při rozcvičce zranil Koreš a co si budeme namlouvat, bez něho je tým poloviční.“

Záloha plzeňské Viktorie přivezla hodně mladý tým. Dva hráči měli 21 let, ostatní byli ještě mladší. „Jsou fyzicky nadupaní, umějí to s balonem, hodně toho naběhají. Jak jsem již říkal, byl to hodně kvalitní zápas. Chtěli jsme, ale zkrátka na body nedosáhli. Oba celky tam měly nějaké šance a rozhodovalo, kdo ji promění první. Dal ji soupeř, my už pak šanci na vyrovnání neměli a naopak inkasovali podruhé,“ doplnil k utkání Miroslav Grobár.

Mužstva v ČFL nyní čeká ve středu vložené kolo a hned v sobotu další. Písek jede dvakrát ven. „Ve středu jedeme na Admiru a neděli na béčko Slavie Praha. O týden později nás doma čeká poslední zápas sezony, hostíme Rakovník,“ doplnil M. Grobár k programu závěrečných tří kol.