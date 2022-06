Branky: 3. a 71. K. Kulík, 17. O. Běloušek, 36. F. Belej, 45. a 61. M. Kalousek, 80. O. Sajtl, 83. T. Bílý. ŽK: 0:1 (Hejda). Diváci: 176. Rozhodčí: Rouček – Baum, Doubek.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba (46. Kynkor) – Volf (46. Voráček), Belej – Hrachovec, Koreš (71. Bílý), Kalousek (71. Hadáček) – Stejskal (46. Petr). Trenér Milan Nousek.

Fotbalisté Rakovníka naposledy vstřelili v této sezoně gól 29. dubna v utkání v Kalových Varech (prohráli 1:4). Dlouhou dobu jsou již jistým sestupujícím, a tak drželi všechny trumfy v rukách domácí hráči. A rozpoložení v rakovnickém týmu také náležitě využili.

Kanonádu odstartovali hned po třech minutách a po čtvrt hodině to bylo 2:0. Shodou okolností se trefili hráči zadní řady. „Popravdě řečeno, s tím, co přijel soupeř, se ani nic jiného čekat nedalo. Výkon odpovídal postavení v tabulce a na střídačce měli kluky ročníků 2005 a 2006. Ale to je jejich boj. Z naší strany dobrý výkon, vysoká výhra a všichni odešli ze hřiště zdraví,“ uvedl k duelu vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Na domácí straně se do brankových statistik zapsali i hráči, kteří jindy branky moc nedávají. „To je samozřejmě pozitivum. Proběhla tam i taková drobná sázka, že když dáme deset branek, tak by asistent Rosťa Baďura platil dokopnou. To nakonec kluci nedali, ale v závěru zápasu se klepal, když tam zazvonilo pár tyček,“ doplnil s úsměvem Miroslav Grobár a dodal: „Zkrátka jsme vyhráli 8:0, dál bych to neřešil.“

V konečném součtu bere Písek v tabulce třetí ligy osmé místo. Po podzimu, kdy atakoval i medailové příčky, to přeci jenom byl trochu ústup. „S tím, co jsme nahráli po podzimu, jsme byli všichni překvapení. Ve finále na jaře, kdy ta šíře kádru byla užší, tak na kluky trochu padla deka, a když nebyli úplně ve formě, tak se zkrátka uhrálo, co se uhrálo. Ve finále osmé místo bychom před sezonou určitě všichni brali. Po podzimu jsme byli namlsaní a po sezoně trochu rozpačití. Ale za mě určitě dobrá sezona,“ shrnul v kostce sezonu ve třetí lize Miroslav Grobár.

Po utkání tak mohli hráči i s celým realizačním týmem vyrazit na dokopnou a užít si Píseckých slavností. Sejdou se zase na začátku července. „Začínáme 6. července a 12. července nás čeká Táborsko. K nějakým změnám v kádru určitě dojde. Máme nějaký den na obměnu týmu. S někým se rozloučíme, někdo jiný zase přijde. Zkrátka fotbalový kolotoč se točí dál, jedna sezona je za námi a již se musíme soustředit na tu další, abychom byli konkurence schopní,“ hledí již do dalších týdnů vedoucí píseckého týmu M. Grobár.