To, že vítězem „jihočeské“ skupiny fotbalové divize budou suverénní Přeštice, bylo prakticky jasno už po podzimní části sezony. Mladíci béčka prvoligového Dynama nicméně od vedení klubu dostali za úkol usilovat o druhou příčku. „Co kdyby se i z ní postupovalo do III. ligy,“ uvažovali funkcionáři nejlepšího jihočeského klubu.

A uvažovali správně, protože Příbram své rezervní mužstvo místo ČFL přihlásila jen do divize, takže ve III. lize se jedno místo uvolnilo a nárok na postup měl nejlepší tým ze druhého místa tří českých divizních skupin.

A tím mužstvem bylo právě béčko Dynama! „Radost mezi našimi mladými hráči byla veliká a taky naprosto zasloužená, protože postup do třetí ligy byl pro ty mladíky obrovský úspěch,“ vyzdvihl trenér Dušan Žmolík, objektivně ale také připustil, že ač postupdo třetí ligy byl v každém případě velkým úspěchem, svou roli že hrálo i štěstí. „O postupu totiž nakonec rozhodly jen čtyři góly, o které jsme měli lepší brankový rozdíl,“ připomněl trenér B-týmu Dynama.

Postup uhráli mladíci Dynama především zásluhou výborných výsledků na jaře, hlavně v té druhé části. „Základ ale kluci postavili už na podzim, kdy nahráli spoustu důležitých bodů,“ poznamenal trenér Žmolík.

Dle něj to, že jeho svěřenci si byli vědomi, že možnost postupu do třetí ligy z divize i ze druhého místa není až tak nereálná, bylo pro ně velkou motivací. „Postup ze žádné soutěže nebývá jednoduchý a že ti mladí kluci věřili, že když se na to druhé místo v konečné tabulce dotáhnou, že ta naděje na postup tam bude, bylo velice důležité,“ zdůraznil trenér Žmolík.

Letní příprava se třetiligovému nováčkovi vinou postupu (v uvozovkách) zkomplikovala: „V přípravě jsme měli hrát s Pískem a Hostouní, ale ty máme v ČFL v prvních dvou kolech, takže samozřejmě jsme na přípravu museli hledat jiné soupeře,“ s úsměvem líčil Žmolík. „Ale co se týká samotného tréninkového procesu, vše šlo dle plánu a hráči jsou až na nějaké drobné šrámy zdraví,“ sdělil Žmolík.

Ten svým mladým hráčům přes hrubě nezvládnutou generálku (s Jihlavou B 1:4) věří: „Třetí liga je vysoká soutěž a my dobře víme, že nás čekají daleko těžší zápasy než v divizi, nicméně se na třetí ligu samozřejmě velice těšímea chceme v ní obstát. A pokud budou kluci šlapat jako v divizi na jaře a vyvarujeme-li se takových chyb, jakých jsme se dopouštěli v sobotu s Jihlavou, můžeme i ve třetí lize uspět. Už v sobotu nás na Složišti čeká v premiéře s Pískem hodně těžký zápas, ten o našich ambicích může hodně napovědět,“ uzavřel Dušan Žmolík.