Těch šancí mladíci Dynama už tradičně měli skutečně hodně. Třeba David Krch, jenž se v 5. minutě šikovně uvolnil, levačkou ale pálil vysoko nad bránu. Tři minuty nato po rohu hlavičkoval Ondřej Čoudek, trefil ale gólmana Hrabačku. Po přestávce si aktivně hrající Nicolas Penner obhodil protihráče, ale jeho ránu zastavilo břevno. V závěru Robin Polanský po Bečvářově akci mířil jen centimetry vedle zadní tyče.

To byly jen namátkou některé šance, navíc k nim přibyly dvě zmíněné nevyužité penalty (tu první nedal jeden z pendlujících áčkařů Švec, při té druhé Malecha orazítkoval břevno). „Mohli jsme zápas rozhodnout dříve a ve zbylém čase hru v pohodě kontrolovat, jenže místo toho jsme v určité pasáži z jasného zápasu ještě udělali dramatickou podívanou,“ litoval trenér Žmolík. „Naštěstí se nám povedlo třetím gólem utkání definitivně rozhodnout a nedovolit bojovnému soupeři vyvinout v závěru ještě nějaký tlak,“ vyzdvihl.

Své hráče přes nevyužité šance Žmolík chválil. „Sehráli jsme dobrý zápas a vyhráli zcela po zásluze,“ ocenil. „Na druhou stranu je třeba uznat, že v úvodu zápasu měl Sokolov dvě gólovky, naštěstí nás Matěj Luksch v brance podržel jak při té šanci na začátku, tak při tom krásně kopnutém trestňáku, kdy tam byl z naší strany asi zbytečný faul. Byl to prakticky základ úspěšného výsledku, kdybychom inkasovali na 0:1, mohl se zápas vyvíjet jinak a ta situace pro nás mohla být složitější.“

Trenér béčka měl k dispozici řadu pendlů z áčka. „Má to dvě stránky. Pendlové samozřejmě přispěli k tomu, že jsme zápas vyhráli. Kladem je i to, že ti kluci se dostali na hřiště a že Penner i Hais se prosadili střelecky, to je i pro ně dobře,“ ocenil trenér béčka. „Pro nás to ale je i určitá komplikace v součinnosti, jakou jsme předvedli třeba při třetím gólu. Tomu předcházela nádherná akce po nacvičené kombinaci, které Hais dal ukázkovou koncovkou razítko,“ uvedl Žmolík.

„Jsme rádi, že jsme konečně naši kvalitní hru korunovali i vítězstvím, které jsme navíc uhráli po velice dobrém výkonu. Kluci si to užívali a řekl bych, že po právu,“ ocenil trenér Dušan Žmolík.

ŠÍPOŠ REPEZENTAČNĚ

Příjemná zpráva dorazila na jih Čech ze Slovenska, jehož fotbalisty čekají v Lize národů zápasy s Ázerbájdžánem a Běloruskem a v širší nominaci národního týmu Slovenska je i 24tiletý brankář Dynama Dávid Šípoš!

DEVATENÁCTKA DOMA VYHRÁLA

Zatímco v nedělním utkání I. ligy fotbalisté Dynama na Mladou Boleslav nestačili, den předtím si devatenáctka Dynama v lize dorostu s „Bolkou“ na Složišti poradila a vyhrála 1:0.

Vítězný gól už v 8. minutě dal Lukáš Rajtmajer, jenž se trefil pohotovou ranou z nelehké pozice, ale žádný náhodný gól nebyl. Mladíci Dynama totiž v úvodní dvacetiminutovce svým presinkem soupeře zatlačili a měli i další šance (v 15. min. Zíka po úniku vedle zadní tyče, tři minuty nato Gantogtokh po rohu z voleje těsně mimo).

„My věděli, že oni hodně spoléhají na brejky, tak naším záměrem bylo vletět na ně hned od začátku, dostat je pod tlak a donutit je k chybám,“ sdělil po zápase Deníku taktický záměr asistent trenéra Dynama U19 František Mertl, dle něhož tato taktika se vyplatila. „Vstřelili jsme hodně brzy vedoucí gól a do půle jsme měli další dvě tři slibné možnosti, ty jsme ale bohužel nevyužili a už ke konci poločasu hosté začali vystrkovat růžky.“

Po pauze měli hosté více ze hry, cenné tři body mladíci Dynama ale uhájili. „Kluci šli takříkajíc na krev a odmakali to. Měli jsme ale i šance, třikrát jsme šli sami na bránu a trefili i tyčku,“ uvedl Mertl a připomněl, že devatenáctka Dynama v „anglickém“ týdnu uhrála šest bodů. „Za to klukům patří uznání,“ vyzdvihl.