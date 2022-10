Branky: 15. Kronus, 19. (PK) Vrba, 72. Vach – 58. Voráček. ŽK: 2:3 (Vrba 2 – Belej, Běloušek, Koreš). ČK: 1:1 (31. Vrba – 63. Kotrba. Diváci: 100. Rozhodčí: Severýn – Štípek, Vojáček.

Písek: Satrapa – Sajtl (84. Novák), Musa, Běloušek, Kotrba – Belej (88. Jansa), Němeček (76. Hendrych)– Kalousek, Koreš, Voráček – Bicenc.

„Na domácích byla znát pohoda. Byli druzí v tabulce, hráli v klidu, žádný guláš v hlavě. My jsme na opačném pólu tabulky. Přijeli jsme hrát ze zabezpečené obrany s tím, že si počkáme na příležitost. Místo toho jsme inkasovali dva laciné góly po situacích, na které jsme se připravovali. Bohužel jsme to individuálně nezvládli a s takovým soupeřem se pak to manko již těžko dohání,“ hovořil o utkání písecký trenér Milan Nousek.

Písečtí hráli od 31. minuty přesilovku a na začátku druhé půle snížili. „Měli jsme tam dvě stoprocentní šance, kdy jsme prakticky před prázdnou bránou nedokázali míč usměrnit do sítě. Situaci jsme řešili špatně a míč nám odskočil. Tam se to asi lámalo. Vyrovnat na 2:2, mohl se nějaký bod urvat. Ale štěstí se k nám zkrátka nepřiklonilo. V závěru jsme to otevřeli, hráli vabank a domácí jednu ze šancí využili k pojištění vítězství,“ dodal trenér.

Po víkendu se Písečtí propadli na samotné dno tabulky. Nyní hrají v dalším kole v pátek od 18.30 hodin pod světly s Hostouní. Ta má jen o bod více. Měl by to tedy být zápas, od kterého je třeba se odpíchnout. „Musíme vše nasměřovat k tomuto utkání. Bude to velice obtížné. Máme opět v zádech dvě prohry, sice obě ze hřiště soupeře, ale zkrátka nebodujeme. Doma musíme zabrat, musíme na hřišti nechat všechno. Buď to vyjde, nebo ne. Snad se již štěstíčko také přikloní na naši stranu a zápas zvládneme,“ hledí již k dalšímu duelu Milan Nousek a doplňuje: „Bylo by fajn, aby přišlo co nejvíce fanoušků. Kluci potřebují jakoukoliv podporu. Pevně věřím, že když dorazí, tak uvidí výkon hodný našeho týmu.“