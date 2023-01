Na tréninku se již neobjevili hráči, kteří se vracejí do svých týmů, naopak se objevily staronové tváře. "Stáhli jsme zpět hráče, které jsme měli různě po hostováních. Chceme je zase vidět v přípravě. Došlo k odchodům. Valenta se vrací do Kolína, Jansa se vrací do Táborska, tam se vrací i Musa. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Pokud by v Táborsku nehrál, tak o něho chceme usilovat, aby hrál dál v Písku. Franta Belej zkouší štěstí v Příbrami," vypočetl odchody trenér Nousek a doplnil: "Tady je prostor pro naše mladé hráče, aby ukázali, že na o mají."

Zatím se neobjevila žádná posila, ale v rámci kooperace Písku s Táborskem a Dynamem České Budějovice by se měl objevit někdo na hostování z těchto klubů.

Trenér Nousek dobře ví, kde jeho tým tlačí bota. "Jsme nejhorší v celé soutěži v počtu obdržených branek, a tak je třeba zapracovat na obranné fázi," vidí rezervy týmu trenér Nousek.

K prvnímu přípravnému duelu si Písečtí pozvali na sobotu 14. ledna divizní celek Českého Krumlova. Celkem sehrají osm utkání a turnaj v Kamenici nad Lipou, který je generálkou na jaro ve třetí lize. Tu odstartuje Písek 4. března s Dynamem B.

Program přípravných zápasů:

14.1.: Č. Krumlov (10.15)

21.1.: Dukla Praha (10.15)

26.1.: Viktoria Plzeň B (18)

28.1.: Baník Ostrava U19 (10.15)

31.1.: Viktoria Plzeň U19 (18)

4.2.: Sokol Lom (10.15)

11.2.: 1. FK Příbram (10.30)

18.2.: Sparta Praha B (10.15)

25.2.: Turnaj v Kamenici na Lipou – generálka