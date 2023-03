Tři velmi cenné body získali v 17. kole Fortuna ČFL fotbalisté Písku, kteří na umělém trávníku pražského Motorletu ve složitých podmínkách porazili Zbuzany 1:0. O vítěznou trefu se zasloužil z přímého kopu Voráček.

Písečtí fotbalisté v 17. kole ČFL porazili Zbuzany na jejich půdě 1:0. | Foto: Jan Škrle

Jihočeši si chtěli napravit reputaci po nečekané porážce v jarní premiéře v derby s béčkem budějovického Dynama, a to se jim povedlo. Kvůli rozmarům počasí se utkání odehrálo na umělém trávníku pražského Motorletu a všem aktérům hru ztěžoval především silný vítr. Povedených momentů bylo jako šafránu, ty nejdůležitější se odehrály v 25. minutě, kdy písecký brankář Satrapa zneškodnil pokutový kop, a v nastavení prvního poločasu, kdy se překrásně z trestného kopu prosadil Voráček. A to byl nakonec jediný gól, který padl.

„Vždycky, když prohrajete, a zvlášť doma, chcete to hned v následujícím utkání napravit. Uspět venku je ale samozřejmě trochu těžší. Přesto jsme k soupeři jeli s cílem bodovat a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Vzhledem k rozmarům počasí se hrálo na umělce, i tak byly podmínky pro fotbal hodně složité. Vzhledem k silnému větru míč buď utíkal, nebo se naopak nekontrolovaně zastavoval. Utkání bylo hodně bojovné, o fotbalové kráse se mluvit nedá a povedené momenty by se daly spočítat na prstech jedné ruky. To domácím, kteří jsou technicky velice dobře vybavení a mají zkušený tým, vůbec nevyhovovalo. Rozhodující momenty nastaly už v prvním poločase. Zhruba v 25. minutě Satrapa zlikvidoval pokutový kop, který byl nařízený za náš faul ve vápně. A nejkrásnější okamžik nabídlo nastavení úvodního dějství, kdy se Voráček z přímého kopu z dvaceti metrů nádherně trefil střelou o tyč a zajistil nám vedení. Jinak bylo na obou stranách k vidění už je pár pološancí, ale nic extra. Tohoto vítězství si nesmírně vážíme a teď se musíme dobře nachystat na Přeštice, kde se nám na podzim vůbec nedařilo a odvezli jsme si debakl 2:7,“ konstatoval písecký trenér Milan Nousek.

Celek od Otavy v dalším kole ČFL přivítá Přeštice na svém stadionu v sobotu 18. března od 10.15 hodin.

FK Zbuzany – FC Písek 0:1 (0:1)

Branka: 45.+2. Voráček. ŽK: 1:4 (21. Barciaga – 25. Musa, 54. Vokurka, 78. Saitl, 90.+2. Satrapa). Rozhodčí: Řeháček – Šťastný, Mrkáček. Diváci: 100.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Malý (80. Novák), Němeček, Sajtl, Vokurka (66. Kynkor) – R. Baďura ml. (46. Hendrych) – Voráček (66. Štěch), Bicenc (90. Kotrba).