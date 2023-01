Nelze však usnout na vavřínech, jaro bude vzhledem k vyrovnanosti tabulky obrovsky náročné. A jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Příprava na jarní část sezony startuje píseckým fotbalistům právě dnes. „V pondělí se sejdeme na našem stadionu a celá příprava se bude také v domácích podmínkách odvíjet. Nikam se nechystáme, vše, co k tréninkům potřebujeme, tak máme v Písku,“ uvedl trenér Milan Nousek.

Zimní příprava je také hodně o nabírání fyzičky. Ani v Písku to nebude jen o fotbale. „Hřiště je již tradiční, ale bude to samozřejmě zpestřené i dalšími činnostmi. Kluci musejí také něco odběhat, takže půjdeme na ovál, nebude chybět posilovna a další přidružená sportoviště, která dokážeme v Písku využít. K tomu nějaká regenerace. Ta je v zimě, kdy je příprava náročná, třeba,“ přiblížil náplň přípravy Milan Nousek a doplnil: „Celý leden a první týden v únoru budeme trénovat každý den a k tomu víkendové zápasy.“

Před jarní částí soutěží se většinou mění i kádry týmů. Dá se již před startem zimní přípravy hovořit o jménech, která by se měla nově v Písku objevit? „Nebudou to noví kluci, ale stáhli jsme zpět hráče, které jsme měli různě po hostováních. Chceme je zase vidět v přípravě. Došlo k odchodům. Valenta se vrací do Kolína, Jansa se vrací do Táborska, tam se vrací i Musa. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Pokud by v Táborsku nehrál, tak o něho chceme usilovat, aby hrál dál v Písku. Franta Belej zkouší štěstí v Příbrami,“ vypočetl odchody trenér Nousek a doplnil: „Tady je prostor pro naše mladé hráče, aby ukázali, že na o mají.“

O nových jménech pro FC Písek však nechtěl trenér spekulovat. „Co se týče doplnění kádru zvenčí, tak jsou nějaké věci v jednání, ale stále je vše otevřené. Není nic jistého. Dokud není hráč v tréninkovém procesu, tak se ještě nedá o příchodu hovořit,“ dodal Milan Nousek.

K prvnímu přípravnému duelu si Písečtí pozvali na sobotu 14. ledna divizní celek Českého Krumlova. Celkem sehrají osm utkání a turnaj v Kamenici nad Lipou, který je generálkou na jaro ve třetí lize. Tu odstartuje Písek 4. března s Dynamem B.

Program přípravných zápasů:

14.1.: Č. Krumlov (10.15)

21.1.: Dukla Praha (10.15)

26.1.: Viktoria Plzeň B (18)

28.1.: Baník Ostrava U19 (10.15)

31.1.: Viktoria Plzeň U19 (18)

4.2.: Sokol Lom (10.15)

11.2.: 1. FK Příbram (10.30)

18.2.: Sparta Praha B (10.15)

25.2.: Turnaj v Kamenici na Lipou – generálka