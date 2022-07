Utkání na hlavním hřišti píseckého fotbalového areálu skončilo 1:3 a bylo znát, že jsou fotbalisté zálohy letenského klubu v přípravě o hodně dál než domácí. Vždyť již za 14 dní je čeká první mistrovské utkání. Měli míč více na kopačkách, ale jako první se z branky radovali domácí. U míče za obranu byl první Voráček a z očí do očí gólmanovi se nemýlil. Pozorná obrana domácích pak vyrobila dvě chyby, kterých dokázal soupeř ještě do poločasu využít k otočení skóre. Po velkém střídání do druhého poločasu Sparťané jasně zápas dirigovali, ale Voráček měl další velkou šanci na vyrovnání. Jeho kličku však gólman Sparty B vystihl. V závěru utkání pak již hosté jen kosmeticky upravili výsledek utkání na 1:3.

Fotbalisté Písku se v přípravě postavili béčku Starty, výhru brali Pražané

Písečtí mají za sebou něco přes týden přípravy. Utkání s béčkem Sparty tak pro ně bylo velkou zkouškou. „Bylo vidět, v jaké fázi přípravy se oba celky nacházejí. Nám dělá ještě problémy to, co má již Sparta za sebou. Lehkost pohybu, rozhodování v některých situacích, ať již obranných, či útočných, kdy jsme zbytečně zbrklí a nemáme dostatek klidu na míči. To nám v tuto chvíli činí největší problém. Bylo vidět, že i tím nás béčko Sparty přehrávalo,“ shrnul své poznatky z utkání písecký trenér Milan Nousek a doplnil: „Byli jsme sice horším týmem, ale na druhou stranu musím říci, že oproti zápasu s Táborskem byly vidět určité posuny, například ve fyzické připravenosti. Jde to postupně a myslím, že se to bude dál zlepšovat.“

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

V prvním poločase na sebe narazily elitní sestavy a utkání bylo poměrně vyrovnané. Písečtí však inkasovali góly po vlastních chybách. první po špatném pokrytí hráče na šestnáctce, druhý po výhozu gólmana, který Sparťané zachytili a po přečíslení domácí obrany skórovali. „To bylo přesně o tom rozhodování v důležitých situacích. Hráč, který se vaří a je pod tlakem, tak místo aby si to ulehčil něčím, co v únavě zvládá, tak se snaží vymyslet věci, které by jinak nedělal. Z toho pak vyplyne chyba, která nás následně stojí gól,“ doplnil trenér Nousek.

Přípravný fotbal: Táborsko kralovalo v jihočeském souboji v Písku

Po již avizovaných posilách Valentovi a Bicencovi se objevila v sestavě další nová jména. „Kromě těchto hráčů jsou u nás další na zkoušku a uvidíme, jak to s nimi bude dál. Jsme doplnění i o kluky z devatenáctky, takže to nyní dáváme dohromady. I ve druhém poločase, kdy jsme nasadili mladší kluky, tak určitým způsobem obstáli. Samozřejmě se pouze bránili, do útoku toho moc nebylo, ale jejich morál ukazuje, že se s nimi může počítat a pracovat,“ pochválil trenér mladé hráče a přeci jenom poodkryl jména, která se nově v sestavě objevila: „Sebastian Novák má za sebou tři tréninky. Přišel na zkoušku z devatenáctky Slavie Praha. Standa Vokurka je u nás na zkoušku z Tochovic. Je zde ještě Vlček z Příbrami, který s námi začal přípravu. Zkrátka zkoušíme, vybíráme a uvidíme, jak tým poskládáme. Rád bych měl jasno již po dalším přípravném duelu, který hrajeme v Olešníku, a byl pak klid na závěrečnou práci před sezonou.

FC Písek - AC Sparta Praha B 1:3 (1:2)

Branky: 15. Voráček – 28. Šilhart, 38. Turyna, 85. Žížala. Rozhodčí: Krejsa – Matoušek, Kotalík.

Sestavy – Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Jelínek, Kotrba – Vokurka, Valenta – Kalousek, Bicenc, Novák – Voráček. Střídali: Lukeš, Vlček, Smola, Kynkor, Bílý, Vonášek. Trenér Milan Nousek. Sparta B: Nalezínek – Lehocký, Okeke, Ševinský, Borkovec – Goljan, Holoubek, Kaštánek, Šilhart – Turyna, Schánělec. Střídali: Tůma, Hodouš, Kuchař, Pudhorocký, Hušek, Kukučka, Gedeon, Váňa, Ambler, Novotný, Žížala, Krajinský. Trenér Michal Horňák.