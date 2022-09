Branky: 56. Kabele, 66. Kraus, 76. Bláha – 25. Kalousek, 80. Vlček. ŽK: 5:4 (Osvald, Beňo, Kraus, Osypenko, Kabele – Němeček, Kalousek, Belej, Sajtl). Diváci: 120. Rozhodčí: Melichar – Hlaváček, Polena.

FC Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Musa, Vokurka – Němeček (81. Hendrych), Belej – Kalousek, Koreš (71. Vlček), Voráček – Bicenc.

Píseckým fotbalistům vyšel první poločas, po kterém šli i do vedení. „První půli jsme odehráli velice slušně a šli do vedení. Měli jsme tam i další šance, jedna byla stoprocentní, dvě tak sedmdesátiprocentní, které jsme měli proměnit,“ zhodnotil první poločas písecký trenér Milan Nousek.

Po změně stran se však domácím podařilo utkání otočit. „Do druhé půle jsme chtěli pokračovat v naší hře bez zbytečného držení míče. Bohužel jsme udělali dvě chyby, jednu penaltovou jednu při ztrátě míče na půlce hřiště, ze které jsme dostali gól. Dostali jsme pak třetí gól, sice jsme to ještě zkorigovali, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Ve druhém poločase to byl takový ustrašený výkon s několika individuálními chybami, což nás bohužel srazilo,“ doplnil ke druhému poločasu trenér Nousek.

Při pohledu do Zápisu o utkání možná trochu zarazí počet žlutých karet, domácí jich dostali pět, hosté čtyři. Bylo utkání až tak ostré? „Co se týče rozhodčího, tak to měl pevně v rukách. Ty žluté volil tak, aby mu utkání někam zbytečně neuteklo. Byly především za přerušení rychlých protiútoků bez tvrdých zákroků,“ uvedl trenér Nousek.

Pohled na sestavu naznačuje, že by již měli mít Písečtí k dispozici optimální kádr. „Můžeme mluvit o optimálním kádru, ale s tím, že někteří kluci ještě hráli s nějakými bolístkami, takže to nebylo úplně ideální. Přesto si myslím, že bychom ten zápas měli zvládnout. Herně to bylo dobré, ale srazily nás chyby,“ doplnil trenér.

V dalším kole jedou Písečtí na béčko Viktorie Plzeň. „Musíme poctivě pracovat. Máme na čem stavět, máme tam dobré věci, které potřebujeme trochu vypilovat. Musíme pracovat na věcech, které jsou přínosem pro náš výkon,“ hovořil již o dalším programu trenér.