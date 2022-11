Branka: 81. Němeček. ŽK: 4:2 (Malý, Voráček, Sajtl, Koreš – Lanc, Jakobovský). Diváci: 160. Rozhodčí: Doubrava – Zoufalý, Šafránková.

FC Písek: Satrapa – Vokurka, Musa, Běloušek, Malý (62. Kotrba) – Sajtl (90. Novák), Němeček (82. Vlček)– Kalousek, Koreš, Voráček (90. Hendrych) – Belej (62. Bicenc).

Tři body jsou doma a trenéru Nouskovi mohl spadnout kámen ze srdce. „Bylo to velice těžké utkání. Povltavská si přijela pro bod a snažila se po celou dobu bránit. Soupeř měl dobře vyskládaný obranný blok, přes který jsme se těžko dostávali. Nějaké příležitosti jsme měli, ale nedotáhli to do konce. Řekli jsme si, že budeme trpěliví a počkáme na další šance a některou z nich se pokusíme využít. To se nakonec povedlo. Sice s přispěním, hostujících obránců, ale povedlo se to,“ komentoval utkání písecký trenér Milen Nousek.

Již v nastavené době hry se do šance dostal i soupeř, na druhé straně měli velkou příležitost i domácí. „Byl tam nedůraz a nepokrytí hráčů na vápně. Ještě že to přestřelil. Ale myslím si, že jsme si šli za výhrou více a zasloužili jsme si ji. Měl tam v nastavení šanci i Kalousek, ale netrefil to mezi tyče,“ doplnil trenér.

Nicméně tři body jsou doma a podzimní obraz je tak docela solidní. Písečtí jsou uprostřed tabulky. „Kdybychom jeli podle módu po prvních zápasech, kdy jsme získali čtyři body a pak se to s námi táhlo, nedařilo se, štěstí jsme neměli, tak by to bylo hodně špatné. V tuhle chvíli bychom se spolu asi nebavili. Ale kluci to nějakým způsobem uchopili a dali tomu charakter. Pro nás to poslední utkání bylo o to těžší, že jsme předchozí dva zápasy prohráli. Šli jsme na Povltavskou s určitými obavami, ale kluci ukázali, že jsme se nemuseli bát,“ dodal Milan Nousek.