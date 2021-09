S devíti body z pěti zápasů na kontě nastoupili v pátečním večeru fotbalisté FC Písek do dalšího utkání Fortuna ČFL proti Slavii Mariánské Lázně. Po tuhém boji slaví domácí tři body.

Písek porazil Karlovy Vary 1:0. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V mnohdy až dosti tvrdém utkání bylo především v prvním poločase k vidění více ostrých soubojů než fotbalu samotného. „Věděli jsme, že soupeř je stejně běhavý jako my. Měl tam dobré návraty a v prvním poločase jsme se do jeho obrany vůbec nemohli dostat. V kabině jsme si pak k tomu něco řekli, naštěstí jsme se trefili do černého a pak již to ubránili. Bylo to silou vůle, fotbal to dneska z naší strany pohledný nebyl. Ale bojovali jsme a tři body se počítají,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.