Předposlední podzimní utkání vyneslo jindřichohradeckým divizním fotbalistům velice důležité tři body. Ti doma v předposledním podzimním kole porazili Mýto 2:0 a na dvanácté příčce zvýšili náskok na týmy, které jsou v tabulce pod nimi.

Jindřichohradecký brankář Jakub Hulík udržel proti Mýtu čisté konto a jeho tým si v divizi připsal cenné vítězství 2:0. | Foto: Stanislav Hladík

FK Jindřichův Hradec – Slavoj Mýto 2:0 (1:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Byli jsme si dobře vědomi důležitosti tohoto střetnutí, což se do našeho výkonu promítlo. Na našich kopačkách byl trochu nervozity a náš herní projev byl kostrbatý. První poločas jsme měli lepší a v 18. minutě jsme se dostali do vedení, když Votava předvedl výborný presink a vybojovaný míč pak s tečí soupeře dopravil do branky Toman. Po změně stran jsme měli problémy podržet balon, chyběla mezihra a míče jsme spíše nakopávali. Mýto se dostalo do dvou nebezpečných šancí, které jsme naštěstí přečkali bez úhony a naopak v 79. minutě jsme udeřili podruhé, když po standardce balon v malém vápně ve skluzu doklepl do sítě Völfel. S výhledem na jarní boje jsme získali jsme zlaté body. Odvety budou totiž nesmírně náročné, proto jsme rádi, že jsme uspěli. A kůži rozhodně nechceme prodat lacino ani v závěrečném podzimním kole v Mariánských Lázních, kde hrajeme v sobotu ráno, takže se tam vypravíme už po pátečním podvečerním tréninku.“