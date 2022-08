Českokrumlovští fotbalisté se po třech letech vracejí do divize

Jak řekl, tak učinil. Trenér českokrumlovských fotbalistů Václav Domin po pádu z divize slíbil, že se jeho tým do tří let do republikové soutěže vrátí, a to se přesně vyplnilo. Slavoj tam mohl být už o něco dřív, ale ze známých covidových příčin se dvě sezony nedohrály, takže se v soutěžích nepostupovalo ani nesestupovalo. Zkušený kormidelník si tím zároveň dal pěkný dárek k významnému životnímu jubileu. Poslední červencový den totiž v plné síle oslavil šedesáté narozeniny.

Fotbalisté Českého Krumlova (v zelenobílém) v rámci přípravy porazili Kaplici 1:0. | Foto: Deník/ Libor Granec

Uplynulá sezona byla pro Slavoj náročná, o tom netřeba pochybovat. Podzim týmu vyšel parádně, krajskému přeboru jednoznačně kraloval, jaro už však bylo o něco složitější a krumlovští fotbalisté dokonce na několik kol přišli o pozici lídra, kterou však v závěru sezony opět získali a nakonec slavili vysněný postup do divize s bilancí dvaceti vítězství, tří remíz, pěti porážek a dvoubodovým náskokem na druhý Olešník a pěti body k dobru na třetí Osek. Mužstvo zároveň společně s Olešníkem zaznamenalo nejvíc branek (78) a nejméně ze všech účastníků KP jich inkasovali (24). „Podzim nám vyšel výborně, na startu druhé části sezony jsme se však potýkali s absencí několika opor. Ze sestavy vypadl po operaci Tůma, Vávra chyběl šest týdnů, zranění postihlo i Chytrého, což jsou základní články sestavy. To se projevilo a trochu nás to rozhodilo, protože kádr nemáme tak široký. Doplnili jsme jej sice našimi dorostenci, ale pro ně je to samozřejmě obtížnější soutěž. Z mužstva však čišelo odhodlání postoupit a nakonec jsme to zvládli,“ líčí Václav Domin. Nejhůř mu bylo po utkáních 26. a 27. kola doma s béčkem Táborka a následně v Prachaticích, z nichž Slavoj vytěžil jen dva body za remízy a přišel o vedení v tabulce. „Proti Táborsku jsme hráli prakticky pouze na jednu branku, spoustu šancí jsme měli i v Prachaticích, ale držela se nás střelecká smůla. Bylo znát, že nejlepšímu střelci soutěže Davidu Růžičkovi v té době zvlhl prach a nedával góly ani z malého vápna,“ vrací se k těmto zápasům. Rozhodující momenty přineslo předposlední kolo. Rozjetý Osek v něm nečekaně a vysoko prohrál v Týně nad Vltavou (2:5), zatímco Český Krumlov předvedl střeleckou explozi ve Strakonicích (7:0), po níž bylo jasné, že pokud doma v závěrečném kole zdolá Čimelice, bude dílo dokonáno, což se také stalo (2:1). Největším hnacím motorem fotbalistů Katovic jsou skvělí fanoušci „Utkání ve Strakonicích jsme se trochu obávali, ale kluci jej zvládli na jedničku. Pak už jsme to měli ve vlastních rukách. Poslední krok bývá nejtěžší, což se potvrdilo, ale aspoň byla soutěž zajímavá až do posledního kola,“ usmívá se kouč. Jeho tým začal s přípravou na nový ročník už 7. července, kdy mužstvo trénovalo čtyřikrát týdně a absolvovalo i čtyři utkání. Složení kádru doznalo dílčích změn. Po dvaceti letech se rozloučil matador Václav Beránek, který odešel do Zlaté Koruny, Kořínek se pak vrátildo Plané. Vedení klubu naopak shání hráče, kteří by posílili divizní tým. Na testech se pod zámkem ocitli mladíci z Dynama Řepa s Vančurou a Parakhnenko z Roudného. „Máme v kádru dost mladých hráčů, tak uvidíme, jak se s tím popasujeme, věřím, že se nám ještě povede přivést někoho s divizními zkušenostmi,“ přeje si kouč. Ví, že vyšší soutěž bude samozřejmě náročnější a kvalitnější, ale z moderního stylu, který razí už tři roky, slevovat rozhodně nebude. A paradoxně by fotbalovému projevu Slavoje mohla vyšší soutěž prospět. „V krajském přeboru jsme naráželi na mužstva, která proti nám jen bránila, což nám moc nevyhovovalo. Vyšší kvalita i fotbalovost by nám nakonec mohla svědčit,“ přemítá Václav Domin. Řadu nadcházejících protivníků krumlovský kormidelník zná, ale divizní skupina D doznala poměrně výrazných změn. „Přibylo pět nových celků ze západu a středu Čech, uvidíme, jakou budou mít výkonnost. My se musíme soustředit hlavně na sebe a držet se fotbalu, na který jsme zvyklí,“ tvrdí trenér, který by rád, aby jeho tým neměl sestupové starosti, brzy se v divizi rozkoukal a stal se jejím stabilním účastníkem.

