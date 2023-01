„Určitě se dá říct, že s podzimním vystoupením jsme spokojeni. Kromě závěrečného patnáctého kola, v němž jsme propadli a v derby s Lomem jsme vyfasovali sedm gólů. Výsledkově se nám nepovedly ani další dva zápasy s jihočeskými týmy, ale herně se za ně stydět nemusíme. Derby opravdu bývají specifická, hráči se navzájem většinou znají, takže je to takové nevyzpytatelné. V Katovicích jsme odehráli výborný duel a smolně jsme prohráli gólem z předposlední minuty, v Soběslavi zase rozhodly naše individuální chyby. Ale je třeba vidět i to, že právě zmiňované celky obsadily první tři příčky divize, takže se jedná o velmi silné protivníky,“ konstatoval kouč Slavoje Václav Domin.

Zkušený kormidelník naopak velebí třeba vystoupení svých svěřenců v konfrontaci se silnými béčky Příbrami či Domažlic, nebo v utkání v Hořovicích.

„S žádným protivníkem jsme však nepropadli tím, že bychom pouze bránili a odkopávali balony. Snažili jsme se hrát fotbal, což po hráčích vyžaduji. Byla to taková pololetní zkouška v divizi. Pro náš mladý tým, který se těžké zápasy teprve učí, to byla dobrá škola,“ podotýká a pokračuje: „Mužstva se za dobu, co jsme v ní nebyli, změnila. Úroveň soutěže se podle mě zvedla, je také vyrovnanější, zkvalitnilo se i počínaní rozhodčích. V porovnání s krajským přeborem je divize rychlejší, důraznější, agresivnější, je to ten správný moderní fotbal. A těší mě, že v něm momentálně hrají prim jihočeské týmy, což svědčí o tom, že se úroveň krajského fotbalu zvedá.“

Lodivod krumlovského týmu se mohl v první části sezony opřít o výkony brankáře Beránka, který podle jeho slov patří k nejlepším v soutěži, hodně spoléhal i na výkony defenzivních štítů Kabeleho se Svobodou či špílmachra Nováka. „Ti to táhli a k nim se nabalovali další. Pochvalu zaslouží i mladíci, kteří k nám přišli před sezonou. Je na nich vidět, že prošli vývojem a průpravou v kvalitním klubu a mají zažitou tréninkovou morálku i správný přístup k utkáním,“ zdůraznil Václav Domin a na mysli měl kvarteto kvarteto Trmal, Matuška, Kolář a Vančura, jež prošlo budějovickým Dynamem.

Nebýt výpadku ve zmiňovaném souboji s Lomem, pyšnil by se Krumlov parádní vizitkou nejlepší defenzivy v soutěži, stran nastřílených gólů to už ale tak slavné nebylo. Trápil se nejlepší střelec Slavoje v uplynulé sezoně Růžička, který stejně jako další hrotový hráč Vaněk zaznamenal jen dva góly. Víc se čekalo i od 19letého Parakhnenka, jenž přišel v létě z Roudného. A tak si v tomto ohledu nejlépe vedl středopolař Vávra, který se trefil čtyřikrát.

„Do šancí jsme se dokázali dostávat, ale pohořeli jsme v koncovce. Chybělo mi víc důrazu ve vápně, jít příležitosti naproti,“ poznamenal. I z toho je patrné, že pokud bude během zimní pauzy Slavoj posilovat, zaměří se zřejmě na útok. „Uvidíme, co nám dovolí finance a jací hráči budou k dispozici. Navíc máme dlouhodobě zraněné Švece s Tůmou, laboruje rovněž Vančura. I na to zřejmě budeme muset reagovat,“ zmínil trenér.

Přípravu na jarní odvety zahájí divizní nováček v pondělí 9. ledna. Kromě tradičního drilu čeká Krumlov řada přípravných duelů. Ten první odehraje už 14. ledna s třetiligovým Pískem, dalšími soupeři budou Třeboň, dorost Dynama či tým z rakouské landesligy.