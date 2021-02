Divize se má rozjet koncem března. Hradecký Cech u toho už nebude

Fotbalová divize stihla na podzim před přerušením amatérských soutěží odehrát osm kol, a to ještě ne kompletních. Podle původního plánu už měla být v tuto chvíli opět zahájena, ale epidemická situace v zemi to nedovoluje. Podle čerstvých informací by se mohlo začít poslední březnový víkend.

Jaroslav Cech (s míčem) už v jindřichohradeckém divizním týmu na jaře působit nebude. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

V divizní skupině A působí i jindřichohradečtí fotbalisté, jimž start do sezony vyšel náramně a v tabulce jim patří pátá příčka. Nyní už za sebou měli mít dvě jihočeská derby s béčkem budějovického Dynama a ambiciózním nováčkem z Lomu. Bohužel, protiepidemický systém PES je stále na nejvyšším pátém stupni, který znemožňuje nejen hrát soutěžní zápasy, ale také společnou přípravu mužstev. Kvintet z jihu

Sportovně technická komise Řídící komise Čechy, kam divize spadá, nyní rozhodla o odložení restartu této soutěže na nový termín, který je stanovený na víkend 27. a 28. března, kdy má být na programu 9. kolo. Je tedy nad slunce jasné, že divize se v kompletním programu 30 kol nemůže dohrát a její účastníci budou rádi za to, pokud stihnou absolvovat aspoň polovinu zápasů, což je podmínkou k propustnosti soutěží, tedy k postupům a sestupům. „Rád bych věřil tomu, že aspoň koncem března začneme, ale nedělám si iluze. Uvidíme, jak se situace v zemi vyvine. Hráči se nyní udržují pouze individuálně, nic jiného nejde. K tomu, aby mohli hrát soutěžní zápasy, budou potřebovat také nějakou společnou přípravu, tak jsem zvědav, zda se do té doby podmínky změní, nebo si sport vyjedná nějakou výjimku," podotkl Václav Císař, předseda FK Jindřichův Hradec 1910. Předseda FK Jindřichův Hradec 1910 Václav Císař.Zdroj: Deník / Zdeněk Prager Přestože se nehraje ani netrénuje, v mužstvu vedeném trenérem Romanem Lukáčem už došlo k jedné citelnější ztrátě. Hradecký celek totiž opustil zkušený ofenzivní středopolař Jaroslav Cech. 36letý dačický odchovanec obdržel nabídku z Rakouska, kde už před příchodem k Vajgaru působil. „Jeho rozhodnutí chápeme, přestože jsem se ho snažil přesvědčit, aby ještě na jaře zůstal. Divize už je poměrně náročná soutěž hlavně na fyzičku, navíc v současné době není jednoduché, když se musí hráč připravovat v podstatě sám. Jarda už má přece jen něco za sebou a u sousedů asi bude mít větší klid. Každopádně mu děkujeme za odvedenou práci, pro náš klub byl velkým přínosem," konstatoval šéf hradeckého klubu. Naopak zpět z hostování v Nové Bystřici se vrátil Lubomír Králíček. Řeč se stočila i na stopera Michaela Amagla a útočníka Raymonda Darkeha, tedy na dvojici ghanských fotbalistů, kteří u Vajgaru úspěšně působili před přerušením soutěže. „Jsou doma v Africe, ale jsme s nimi dohodnuti, že v případě restartu soutěží vrátí. Ale na co lze v této době stoprocentně spoléhat…," krčí rameny Václav Císař.

