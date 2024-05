/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jindřichohradečtí fotbalisté v 26. kole divize remizovali v jihočeském derby na půdě předposledního Českého Krumlova 0:0 a v tabulce jim nadále patří velmi solidní osmá příčka.

Divize: Český Krumlov - J. Hradec. | Video: Jan Klein

Utkání, o kterém by se nedalo říci, že nabídlo strhující podívanou, nepřineslo ani mnoho velkých šancí. V první půli měli navrch hosté, kteří však několik slibných možností promarnili. Po obrátce se karta otočila, Krumlov těžil z bojovnosti a hrozil především z rohových nebo trestných kopů. Ani v jedné síti však míč neskončil, a tak se týmy rozešly smírně a bez branek, což podle průběhu odpovídá. Výsledek více vyhovuje jindřichohradeckému celku, který si tak udržuje ve středu tabulky dostatečný odstup od divizního suterénu.

„První poločas patřil určitě nám. Dostali jsme se do dvou, tří šancí a vstřelili jsme i gól, který však kvůli ofsajdu neplatil. Byli jsme aktivnější, ale nepodařilo se nám na to navázat po změně stran, kdy nás Krumlov svou bojovností přetlačil a především ze standardek si vytvářel nebezpečné situace. Vzhledem k průběhu obou poločasů je remíza spravedlivá. Pro nás bylo vzhledem k vývoji v tabulce především důležité neprohrát, což se povedlo a nahrál nám i výsledek Tachova, který nebodoval v Mariánských Lázních a zůstává poslední, takže věřím, že by mohl zbytek sezony z našeho pohledu proběhnout relativně v klidu, i když nyní máme doma velmi těžkého protivníka v podobě vedoucího plzeňského Petřína,“ uvedl jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

Lídra divizní skupiny A přivítají Jihočeši v neděli 19. května na stadionu u Vajgaru (16 hodin).

Slavoj Český Krumlov – FK Jindřichův Hradec 0:0

ŽK: 1:1 (Gelnar - Ježek). Rozhodčí: Žurek - Babka, Matyš. Diváci: 150.

Č. Krumlov: Beránek – Trapl, Gelnar, M. Švec, Trhal – Kubát (72. Š. Šindelář), Matějček, J. Matuška, O. Matuška – Polanský – Kordík (81. Bauer).

J. Hradec: Vondrák – Rezek, Licehamr, Rejthar, Hauser – Didek (72. Žilák), Petr, Waník, Plucar, Škrleta (87. Ježek) – Votava.