Jindřichohradečtí fotbalisté chtěli v závěrečném podzimním vystoupení bodovat, což se jim povedlo, ale vzhledem k průběhu je pro ně remíza málo. Domácí měli potíže s rychlými akcemi soupeře, který se ujal vedení těsně před pauzou zásluhou Mischnika z dorážky po trestném kopu. Po přestávce se Jihočeši dostali do několika vyložených šancí, ale neproměnili ani jednu, a nakonec minutu před koncem inkasovali.

Roman Lukáč, trenér FK Jindřichův Hradec: „ Už před víc než měsícem jsme se dohodli, že vzhledem k dopolednímu termínu zápasu pojedeme o den dříve, abychom se dobře nachystali. Věděli jsme, co Mariánské Lázně hrají a připravili jsme se na to. Těžili jsme z rychlých kontrů, s nimiž měli domácí potíže. Škoda jen, že se nám nepovedlo zužitkovat několik slibných možností. Ale těsně před přestávkou jsme se dostali do vedení, když po trestném kopu Tomana dorazil balon do sítě Mischnik. Do druhé půle soupeř vstoupil se snahou vyrovnat, tím se nám ještě víc otevřela jeho obrana. My si vytvořili čtyři skutečně velké tutovky, nastřelili jsme tyč, ale míč jsme nedokázali dotlačit do sítě. Bohužel, krátce před koncem Mariánské Lázně vyrovnaly. Balon se po souboji odrazil přesně k domácímu hráči, který z voleje překonal jinak dobře chytajícího Zejdu. Před utkáním bychom bod brali, po něm jsme lehce zklamaní. Předvedený výkon však potěšil. Jsem však hlavně rád, že jsme se dokázali vzpamatovat ze série vysokých porážek uprostřed podzimní části, kterou odstartoval debakl v Soběslavi. Nakonec se nám povedlo uhrát poměrně slušný počet bodů, který nám dává aspoň trochu klidu do zimní přípravy před náročnými boji ve druhé části sezony.“

Viktoria Mariánské Lázně – FK Jindřichův Hradec 1:1 (0:1)

Branky: 89. Popovič – 45. Mischnik. Bez karet. Rozhodčí: Ježek – Machýček, Dohnal. Diváci: 180.

J. Hradec: V. Zejda – Blažek, Šmíd, Koktavý, Vaš – Waník (87. Distel), R. Mischnik, D. Cettl (78. Strejček), F. Votava, M. Völfel (74. Nováček) – Toman (87. Kubín).