Jindřichohradečtí fotbalisté v závěrečném přípravném utkání před jarním pokračováním divize zvítězili v Hluboké nad Vltavou nad tamním lídrem krajského přeboru 5:3.

Fotbalisté Jindřichova Hradce zvítězili v generálce na jarní část divize v Hluboké nad Vltavou 5:3. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Hostující tým kvůli zdravotním obtížím nenastoupil v podzámčí ani zdaleka kompletní, ale začal dobře a vedl 2:0. Pak však polevil a Hluboká dokázala manko smazat. Po změně stran už se favorit zaskočit nenechal a dalšími třemi góly si zajistil zasloužené vítězství. V brance opět nastoupil Lukáš Vondrák, jenž do divizního celku přichází z Buku, a v sestavě se objevil také ofenzivní záložník Zdeněk Didek z Nové Včelnice.

„Generálka byla dobře zvolená. Soupeř nás hodně prověřil, hrál agresivně, hrál se kvalitní fotbal, který měl tempo, takže tohle utkání rozhodně splnilo svůj účel. My se v první půli dostali do dvoubrankového vedení, ale zbytečnou pasivitou jsme jej do přestávky ztratili. Po změně stran jsme však prokázali větší kvalitu a zápas jsme rozhodli ve svůj prospěch. Trochu nás postihla marodka, takže jsme měli problémy se sestavou, ale předvedli jsme dobrý výkon,“ konstatoval jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

V úvodním kole druhé části divize jeho tým, kterému po podzimu patří devátá příčka, v neděli 10. března na svém stadionu přivítá předposlední Tachov (14.30 hodin).

TJ Hluboká nad Vltavou – FK Jindřichův Hradec 3:5 (2:2)

Branky: Tauber 2, Kadlec - Votava 2, Ježek, Didek, Jílek.

J. Hradec: Vondrák – Waník, Jaroš, Plucar, Hauser – Ježek, M. Petr, M. Michnik, R. Mischnik, Didek – Votava. Střídali: Jílek, Rezek, Cettl, Cypra.