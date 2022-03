Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bylo to utrápené vítězství. Celý zápas jsme byli nervózní, nedařila se nám přihrávka, vázla součinnost a hřiště pro nás bylo nějaké velké, jak jsme celou přípravu hráli na malých umělkách. Prostě zcela typické první jarní utkání. Bylo to tedy především o vůli a naštěstí jsme zápas zlomili v posledních dvaceti minutách, kdy Beroun kondičně odešel. Je ale také potřeba říct, že jsme měli i velké štěstí, neboť jsme při šancích soupeře dvakrát vykopávali míč z brankové čáry a jednu gólovou střelu se nám povedlo zblobovat. Rozhodnutí přišlo deset minut před koncem, kdy jsme hosty zatlačili před vápnem, Škarda míč popotáhl, tvrdě vystřelil a brankář balon vyrazil na Tomana, od něhož putoval do sítě. Pro nás je to velmi důležité vítězství, urvané především bojovností.“

Hradecký tým je v tabulce jedenáctý a v 17. kole jej v neděli 20. března čeká zápas na půdě třináctých Sedlčan (15 hodin), které se v jarní premiéře blýskly výhrou 3:0 v Soběslavi.

FK Jindřichův Hradec 1910 – Český lev-Union Beroun 1:0 (0:0)

Branka: 80. Toman. Rozhodčí: Novotný – Vojtěch, Ježek. ŽK: 1:1 (Janák – Lacina). Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Šmíd, Fical – Vaš (86. Nováček), Mischnik, Janák (74. M- Völfel), Škarda, Waník – Toman (83. Distel).