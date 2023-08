Jindřichohradeckým fotbalistům divizní premiéra pořádně zhořkla. Nováček vstoupil do republikové soutěže domácím debaklem 1:5 s béčkem Příbrami.

Jindřichohradečtí fotbalisté u úvodním kole divize doma prohráli s příbramským béčkem vysoko 1:5. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Tým od Vajgaru vyrukoval do zápasu se čtyřmi novici v sestavě a zkraje si zvykal na vyšší tempo, než tomu bylo v krajském přeboru. Dokonce se ujal už v 9. minutě vedení zásluhou posily Rezka, ale radoval se jen minutu, neboť Příbram bleskově vyrovnala.

Hosté, kteří měli v sestavě celou řadu cizinců, do přestávky dalšími dvěma zásahy otočili skóre, když se prosadili z trestných kopů. Herně nováčka nepřevyšovali a jiné šance prakticky neměli, ale Hradec se nedokázal prosadit v koncovce, přestože příležitostí k tomu měl víc než dost.

Jestliže domácí hráči o přestávce osnovali plány, jak zápas ještě zvrátit, ty vzaly za své hned po necelých třech minutách, kdy dostali čtvrtý gól. Přestože ani pak nerezignovali a snažili se s nepříznivým výsledkem něco udělat a zápas ještě zdramatizovat, což jim slouží ke cti, nebylo jim souzeno a v koncovce pohořeli.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Dostali jsme lekci z produktivity, hosté proměnili každou šanci, my jich, bohužel, sedm, osm spálili. To byl hlavní rozdíl tohoto utkání. Příbram začal o něco aktivněji, my si zkraje trochu zvykali na divizní rychlost. V 9. minutě jsme se dostali do vedení šťastným gólem novice Rezka, ale hosté vzápětí vyrovnali, což byla velká škoda. Pak sudí otočil faul na hranici vápna a Příbram šla z trestného kopu do vedení, které pak navýšila z další standardky. Jinak vlastně neměla nic jiného. My naopak do přestávky spálili tři velké šance. Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním se ještě o body poprat, ale hned v 48. minutě jsme prohráli souboj u rohového praporku, následovala přihrávka hostů do malého vápna na volného hráče a my inkasovali počtvrté. To nás na nějaký čas trochu srazilo, ale zase jsme se dokázali nadechnout, soupeře jsme zatlačili a vytvořili jsme si dalších pět velmi dobrých možností ke skórování. Tentokrát nám však nebylo v tomto směru prostě přáno. Výsledek je takový, jaký je, především kvůli naší špatné produktivitě a nedůrazu vzadu, za což nás Příbram nemilosrdně trestala. K dalšímu zápasu cestujeme do Tachova, nesmíme se z porážky sesypat, ale naopak se z chyb poučit a vyvarovat se jich. Pokud budeme důraznější v koncovce, věřím, že můžeme uspět.“

FK Jindřichův Hradec – FK Viagem Příbram B 1:5 (1:3)

Branky: 9. Rezek – 18. a 73. Biricz, 10. Anih, 41. Jelínek, 48. Nkwinga. ŽK: 6:1 (Votava, Rejthar, R. Mischnik, J. Madar, Rezek, T. Cettl – Jelínek). Rozhodčí: Klír – Braun, Schmeister. Diváci: 189.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (76. Hauser) – F. Waník (70. J. Jaroš), R. Mischnik, Praveček, M. Mischnik, Janák – Votava.