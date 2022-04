Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Podle mého soudu jsme tento zápas prohráli úplně zbytečně. Jako první jsme inkasovali, pak jsme soupeře zatlačili a v 34. minutě zaslouženě vyrovnal Toman. Do druhé půle jsme šli s odhodláním, ale po špatném odkopu se Soběslav znovu dostala do vedení. My se snažili o vyrovnání, ale naráželi jsme na dobře organizovanou obranu. Pět minut před koncem jsme faulovali ve vápně a z penalty jsme dostali třetí branku. Na nějaký zvrat už nebyl čas ani morální síly. Podali jsme sice zodpovědnější výkon než proti Chebu, ale srážejí nás drobnosti a chybičky, které soupeři dokáží potrestat. A my naopak nemáme dostatečnou kvalitu směrem dopředu. Nadále nás také trápí zranění. Teď jsme postrádali hned pětici hráčů, což je složité nejen v zápasech, ale i v tréninkovém procesu.“