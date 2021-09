V sedmém kole divize jindřichohradečtí fotbalisté utrpěli v jihočeském derby na půdě Soběslavi krutý debakl 1:7.

Jindřichohradecký trenér Roman Lukáč. | Foto: Jan Škrle

Zápas nabídl jednoznačnou partii. Domácí tým svého soka nešetřil a nápaditými akcemi se snadno dostával do zakončení. Premiéra v dresu týmu od Vajgaru tak pořádně zhořkla brankáři Jakubu Kopeckému, který při zranění obou stabilních hradeckých gólmanů přišel vypomoci z Třeboně do konce podzimního přestupního termínu, tedy do 22. září. Jeho spoluhráči mu roli vůbec neusnadnili a o osudu střetnutí tak bylo rozhodnuto už do přestávky, kdy soběslavský celek nastřílel čtyři góly. Po změně stran platil už v 63. minutě stav 7:1, až pak domácí zvolnili a střetnutí se víceméně dohrávalo bez většího vzruchu.