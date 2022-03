V tabulce dvanáctí Jihočeši věděli, že by případným bodovým importem mohli sedlčanské fotbalisty udržet na dostatečný distanc, neboť na ně měli k dobru osm bodů. A podle toho taky začali. V první půli hru ovládli a zaslouženě se dostali do vedení trefou Tomana, byť ještě před tím hostům zatrnulo, když po jejich chybě v defenzivě domácí dostali výhodu pokutového kopu, který však hradecký brankář Hulík zneškodnil.

Výkon mužstva od Vajgaru po změně stran byl však ve srovnání s projevem v úvodním dějstvím jako den a noc. Hradec hrál pasivně a bez zájmu, čímž soupeři hodně usnadnil jeho snažení. A nakonec přišel i obrat ve skóre, a to během jediné minuty. Byla to však úplně zbytečná porážka.

V dalším kole Jindřichův Hradec, který v tabulce klesl na dvanáctou příčku, na svém stadionu v neděli 27. března přivítá poslední Hořovice (15 hodin) a je jasné, že další zaváhání si dovolit nemůže.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „První půli jsme odehráli aktivně a byli jsme lepší. Sice jsme předvedli strašný kiks v obraně a byla z toho penalta, tu však Hulík zlikvidoval a nás to ještě víc nakoplo. Po půlhodině jsme se ujali vedení, když náš centr do vápna soupeř špatně odhlavičkoval, Toman si balon sklepl a z voleje krásně zavěsil. Měli jsme i další šance a Toman ještě nastřelil tyč, bohužel už jsme další gól nepřidali. Na hřišti jsme ale celkem kralovali a Sedlčany do ničeho nepouštěli. O přestávce jsme v kabině byli hrozně odhodlaní, jak druhou půli odjezdíme, ale stal se přesný opak. Nemám pro to vůbec žádné vysvětlení. Hráli jsme bez chutě, bez pohybu, bez důrazu, bez komunikace. Úplně jsme to vypustili a domácím jsme umožnili během jediné minuty otočit utkání. Je to pro mě veliké zklamání. V neděli nás doma čeká další důležitý zápas s Hořovicemi a musíme se rychle vzpamatovat.“

Tatran Sedlčany – FK Jindřichův Hradec 2:1 (0:1)

Branky: 72. Sirotek, 72. Hašek – 32. Toman. Rozhodčí: Cichra – Polena, Adámek. ŽK: 2:2. Diváci: 192.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Šmíd (86. Nováček), Fical – Vaš (73. M. Völfel), Mischnik (73. Králíček), Votava, Škarda (86. Distel), Waník – Toman.