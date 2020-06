Fotbalový Lom se řítí do divize! Bez obav, a nadále i s Janem Šimákem

Stadion na táborské Svépomoci v nadcházející sezoně znovu přivítá republikovou soutěž dospělých. Pozvánku do tohoto osobitého svatostánku adresovala všem fotbalovým fandům parta ze Sokola Lom, to když se rozhodla reflektovat na možnost posunu do divizních vod.

Jan Šimák (vlevo při přeborovém duelu s Milevskem). | Foto: Jan Škrle

Před lomským celkem se otevřely brány republikové soutěže poté, co se Čížovští rozhodli uzavřít svou úspěšnou divizní kapitolu a zakotvit v krajské I. B třídě. Vedoucí tým krajského přeboru z Olešníku i jeho nejbližší tabulkový soused z Českého Krumlova nechali šanci na postup ležet ladem a po návnadě se tak lačně vrhl právě celek z Táborska. Fenomén jménem Lom tak právě zapsal další stěžejní kapitolu do své pozoruhodné historie. Ještě před pěti lety se jeho tým připravoval na boje v okresním přeboru, a nyní zbrojí na vpád mezi republikovou společnost! „Je to pro nás výzva,“ hlásí dlouholetý sekretář klubu Jiří Volek. „V minulém týdnu jsme divizi přihlásili a máme zájem ji hrát. Zatím je to čerstvé, všechno připravujeme, ale budeme nachystaní.“ HRÁČI BYLI PRO. POKRAČUJE I JAN ŠIMÁK Stěžejním impulsem k přijmutí lákavé nabídky bylo stanovisko hráčů stávajícího. „Téměř všichni byli pro. Objevily se samozřejmě i výhrady, o kterých jsme diskutovali, ale to je samozřejmě normální,“ informuje Jiří Volek. Díky tomu mohou trenéři Marek Císař a Lukáš Zeman nadále počítat s drtivou většinou členů dosavadního kádru. Platí to i v případě matadora Jana Šimáka, který je vzhledem ke své zářivé minulosti s bundesligovým puncem i nadále nejobletovanější postavou lomské party. „Honza prohlásil, že pokud bude zdravá, má chuť pokračovat,“ potvrdil Jiří Volek. Smutnou výjimkou je ztráta zkušené brankářské opory Ladislava Chylíka. Vzhledem ke stavu jeho kolena mu lékaři v podstatě zakázali sportovat. „Musíme za něj sehnat náhradu a chceme přivést alespoň dvě další posily do pole,“ odkrývá lomský sekretář probíhající aktivity klubu na hráčském poli. Potěšitelné je, že po stránce ekonomického a materiálního zabezpečení je všechno z velké části zajištěno. ZŮSTANOU NA SVÉPOMOCI Jak už bylo avizováno, Sokol Lom hodlá i nadále využívat jako svůj domovský přístav stadion na táborské Svépomoci. A jaká je situace kolem jeho vlastního hřiště, které je ve vlastnictví obce Lom u Tábora a čeká na rekonstrukci? „Máme připravenou projektovou dokumentaci a problém není ani se stavebním povolením. Momentálně se ovšem shánějí peníze na spolufinancování rekonstrukce, například formou vhodného dotačního titulu. V dnešní době je těžké předvídat, jak se bude celá věc vyvíjet,“ je si vědom Jiří Volek.

