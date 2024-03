„Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem. Soupeř téměř celý zápas bránil, nicméně my neuměli vyřešit závěrečnou fázi útoku fotbalověji. Trefili jsme tyč a nedali ještě několik šancí. Až v závěru jsme proměnili trestný kop kop zásluhou Michala Mischnika, ale náskok se nám nepovedlo udržet. Soupeř se hned v další minutě dostal přes křídlo do malého vápna, nám se balon nepovedlo odkopnout a odražený míč putoval do sítě. Je to škoda, jsem zklamaný, měli jsme utkání zvládnout za tři body. Nyní jedeme do Komárova, tak se pokusíme uspět tam,“ uvedl jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

FK Jindřichův Hradec – FC Rokycany 1:1 (0:0)

Branky: 87. M. Mischnik – 88. Kroc. Bez karet. Rozhodčí: Novotný – Vychodil, Cigáň. Diváci: 120.

J. Hradec: Vondrák – Rezek (69. Madar), Licehamr, Rejthar, Hauser – Waník, Petr, R. Mischnik (85. Plucar), M. Mischnik, Didek (69. Žilák) – Votava.