Divizní jaro právě zvedá oponu. Jindřichohradečtí fotbalisté si premiéru druhé části republikové soutěže odbydou v neděli 10. března, kdy v 17. kole doma přivítají Tachov (14.30 hodin).

Trenér jindřichohradeckých fotbalistů Roman Lukáč (vpravo) se svým asistentem Jiřím Mazánkem. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Jihočeši absolvovali tradiční zimní přípravu s některými pozoruhodnými výsledky, když například vyhořeli na půdě divizního Humpolec (0:4), nebo naopak přestříleli elitní týmy krajského přeboru Třeboň (6:1) a Hlubokou nad Vltavou (5:3)

Trenéra Romana Lukáče trápil především fakt, že jeho tým nebyl prakticky v žádné fázi přípravy kompletní. „Limitovala nás zranění, školní povinnosti i další věci. Ale především se nám nepodařilo doplnit už tak úzký kádr,“ konstatoval kouč devátého týmu skupiny A.

Mužstvo od Vajgaru si tak muselo vypomáhat dorostenci, kteří od této sezony rovněž působí v divizi. „Ti kluci jsou na slušné úrovni, tak je dobře, že mohli nakouknout i do týmu dospělých. Do budoucna to bude jedině přínos, že bude moci klub čerpat z vlastních zdrojů a nebude muset kupovat fotbalisty odjinud,“ říká Roman Lukáč.

Ten během zimní pauzy přivítal tři posily. Jako dobrý kauf se jeví příchod brankáře Lukáše Vondráka ze sousedního Buku, který hraje I. B třídu. Zkušený gólman nejprve vypomohl jako záskok v zápase s Třeboní, ale osvědčil se natolik, že jej Hradec angažoval. Druhou akvizicí do záložní řady je ofenzivní hráč Zdeněk Didek z Nové Včelnice, a klub ještě dotahoval přesun obránce Adama Plucara z Táborska. Po dalších hráčích se vedení nadále poohlíží.

Vzhledem k nepříliš širokému kádru si kouč hlavně přeje, aby se fotbalistům vyhýbala zranění. V živé paměti má ještě události z předminulé sezony, kdy měl Hradec po podzimu také slušnou bilanci a velmi dobře našlápnuto, ale na jaře přišla tak rozsáhlá marodka, že se divizi nepovedlo udržet.

Klub od Vajgaru nemá přehnané ambice. Rád by navázal na podzimní výsledky a vyhnul se záchranářským starostem. „Budeme bojovat a modlit se, aby kádr zůstal pohromadě,“ přeje si kouč.

Úvodním soupeřem jindřichohradeckých fotbalistů bude Tachov. Předposlední celek tabulky vyměnil trenéra a doplnil kádr, takže těžko předjímat, s čím na jihu vyrukuje.

„Bude to těžké utkání, zvlášť když jsme se během přípravy prakticky nedostali na přírodní trávu. O soupeři máme nějaké strohé informace, ale my se musíme soustředit především na náš výkon. Máme u některých hráčů zase nějako zdravotní komplikace, tak se o jejich startu rozhodně těsně před utkáním,“ informoval hradecký kouč.