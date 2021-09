Jindřichohradečtí fotbalisté ve vloženém 15. kole divize opět neuspěli. Pátou porážku v řadě jim připravily Rokycany, které u Vajgaru zvítězily 2:0.

Jindřichohradeckým fotbalistům se po nadějném začátku sezony v divizi v poslední době vůbec nedaří. | Foto: Zdeněk Prager, Stanislav Hladík

FK Jindřichův Hradec – FC Rokycany 0:2 (0:1)

Roman Lukáč, trenér J. Hradec: „Zápas byl především o tom, kdo dá první gól. My měli o něco více ze hry, ale v 38. minutě jsme udělali nehoráznou chybu v obraně, kterou hosté potrestali. Přitom do té doby si nic nevytvořili. My jim však tu šanci naservírovali sami jako na stříbrném podnose. To samé se opakovalo krátce po změně stran, kdy jsme po další obrovské minele nechali rokycanského útočníka běžet samotného na brankáře a ten svou příležitost proměnil. Bohužel, momentálně nejsme ve stavu, abychom dokázali nepříznivý vývoj otočit. Navíc jsme vpředu byli po celý zápas bezzubí a zbrklí, neuměli jsme si dát balon za obranu, abychom využili rychlosti našich hráčů, prostě jsme v ofenzivě postrádali kvalitu. Je to velká škoda, protože Rokycany určitě byly hratelné.“