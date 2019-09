Jihočeši svým výkonem tentokrát neoslnili, ale nutno podotknout, že za stavu 0:1 jim sudí neuznal podle všeho regulérní gól a těsně před pauzou proti nim pískl hodně diskutabilní pokutový kop. V dalším kole čeká Hradec v sobotu 28. září derby na budějovickém Složišti, kde je přivítá béčko Dynama, které je v tabulce druhé (10.15 hodin).

Tatran Sedlčany – FK Jindřichův Hradec 4:1 (2:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Nepodali jsme moc kvalitní výkon a oproti předchozímu duelu s Doubravkou jsme zůstali hodně za očekáváním. Do utkání v Sedlčanech jsme šli s určitým záměrem, ale hráči stanovené pokyny neplnili tak, jak měli, a proto se zrodila další, a podle mě zbytečná, porážka. Na vedoucí gól domácích v 25. minutě jsme po půlhodině odpověděli vyrovnávací trefou, když jeden z bránících protihráčů vyrážel balon ze sítě evidentně rukou, ale jasný gól rozhodčí k našemu úžasu neuznal. O tři minuty později jsme se však přece jen dočkali. Branka padla po jedné z několika málo povedených akcí, kdy Votava dostal nádhernou přihrávku do křídla, milimetrovým centrem našel volného Abderrabiho, a ten z malého vápna míč usměrnil do sítě. Chvilku před přestávkou jsme inkasovali podruhé, a to z vymyšlené penalty. To nás srazilo, nicméně do druhé půle jsme šli s odhodláním pokusit se vývoj změnit. Když nám to nešlo herně, chtěli jsme to zlomit bojovností, ale v 55. minutě jsme inkasovali potřetí, a naše naděje na lepší výsledek tak definitivně pohasly."

Branky: 25. a 70. Krůta, 43. Brotánek (pen.), 55. Kvěch - 33. Abderrabi.

Rozhodčí: Šlajs - Duda, Šálková. ŽK: 1:1. Diváci: 250.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Völfel, Králíček, F. Votava – Kubín, Scoarnec, Škoda, Abderrabi, Janák – Jindra.